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Bắt Nguyễn Duy Thế SN 1993, thu hơn 12 triệu đồng và 26 tờ vé số

Trang Anh
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Sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Duy Thế, thu hồi tang vật gồm 01 điện thoại di động, 12,5 triệu đồng và 26 tờ vé số.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 9/7/2026 cho biết Công an xã Hàm Thuận Bắc đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Duy Thế (SN 1993, thường trú tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h00 ngày 07/07/2026, ông Ung Văn Tám điều khiển xe đạp lưu thông trên tuyến đường ĐT714 theo hướng từ ngã ba 21, thuộc thôn Phú Hòa, xã Hàm Thuận Bắc đến xã Đông Giang để bán vé số.

Trên xe ông Tám có để một giỏ xách màu đen, bên trong có hơn 13.000.000 đồng, điện thoại và vé số ngày 07/07/2026.

Đối tượng Nguyễn Duy Thế và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Khi đến khu vực trước Nhà máy gạo Chín Phong, thuộc thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, ông Tám bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát, giật lấy giỏ xách rồi nhanh chóng tăng ga, quay đầu xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã khẩn trương làm việc với bị hại, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan; đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện truy vết đối tượng.

Sau khoảng 6 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Duy Thế, thu hồi tang vật gồm 01 điện thoại di động, 12,5 triệu đồng và 26 tờ vé số.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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