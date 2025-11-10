HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Nguyễn Đức Đại

Duy Anh |

Sau hơn 30 tiếng điều tra, Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đức Đại, thu hồi tang vật là chiếc điện thoại đã cướp giật của một cô gái trước đó.

Ngày 9/11, Công an Hải Phòng cho biết, Công an phường Hồng Bàng đã tiếp nhận đơn trình báo của chị B.N., 26 tuổi, trú tại phường Lê Chân về việc bị một người giật điện thoại Iphone 14 Promax trị giá khoảng 20 triệu đồng khi đang đi bộ trên bờ hồ Tam Bạc.

Bắt Nguyễn Đức Đại- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Đại (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Đến 15h ngày 9/11, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Đại, sinh năm 1992, trú tại phường Lê Chân khi đang lẩn trốn tại ngõ Hàng Gà. 

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Đức Đại đã lẩn trốn ở nhiều nơi gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy bắt. 

Hiện, Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đối tượng Nguyễn Đức Đại về hành vi cướp giật tài sản theo quy định.

