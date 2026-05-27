Bắt người phụ nữ bán vé số dạo Nguyễn Thị Hoàng Yến SN 1975

Duy Anh
|

Cách đây 4 năm, Nguyễn Thị Hoàng Yến bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" song đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mới đây ngày 11/5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết phối hợp với Công an xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoàng Yến (sinh năm 1975, trú tại phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Bắt người phụ nữ bán vé số dạo Nguyễn Thị Hoàng Yến SN 1975 - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoàng Yến (Ảnh: Công an An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12/11/2021, Lê Thị Ngân (sinh năm 1980, trú tại phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) điều khiển xe ba gác chở Nguyễn Thị Hoàng Yến đi từ hướng Rạch Giá chạy trên quốc lộ 61 về hướng tỉnh Hậu Giang để mua phế liệu.

Khi đến đoạn cầu Rạch Tìa thuộc ấp An Hiệp, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (cũ) thì trời đổ mưa.

Sau đó, cả hai đi vào nhà ông Khưu Quang Huy và bà Đặng Thu Thủy cặp quốc lộ 61 để trú mưa, lợi dụng nhà vắng người, cả hai đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, chất lên xe ba gác thì bị người dân phát hiện, bắt giữ và giao công an xử lý.

Đến ngày 22/6/2022, Tòa án nhân dân huyện Gò Quao tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Sau khi bản án có hiệu lực, Nguyễn Thị Hoàng Yến bỏ trốn khỏi địa phương, sống bằng nghề bán vé số dạo để che giấu tung tích.

