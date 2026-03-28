Bất ngờ xuất hiện, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cất lời bài hát "Còn thương nhau thì về"

Tại Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - Cao nguyên" sáng 27/3, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tich Tập đoàn FLC đã bất ngờ xuất hiện và đã có những phát biểu sắc sảo về bài toán giữ chân du khách.

Theo ông Quyết, đô thị nghỉ dưỡng với hàng không như đôi tình nhân. Quấn quýt với nhau mới phát triển được. Từ thành công của mô hình quần thể ven biển, Chủ tịch FLC cũng hé lộ tham vọng kiến tạo một dòng sản phẩm hoàn toàn mới lạ để đánh thức tiềm năng của vùng đất cao nguyên.

"Chiều thượng đế" - Khách đến nhanh nhất, về chậm nhất

Chia sẻ góc nhìn từ một người trực tiếp phát triển các bất động sản nghỉ dưỡng, ông Trịnh Văn Quyết cho biết bài toán cốt lõi của đầu tư du lịch không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở tính hiệu quả thực tế.

"Với tư cách là chủ đầu tư của các dự án, tôi chỉ suy nghĩ một điều rất ngắn gọn: Làm thế nào để đưa khách tới chỗ của mình nhanh nhất", ông Quyết mở đầu.

Theo ông, để làm được điều này, hạ tầng giao thông từ đường bộ, đường sắt đến hàng không đều phải thật thuận lợi. Tuy nhiên, bài toán khó nhất không phải là đưa khách đến, mà là làm sao để họ "ra về chậm nhất".

"Khách đến phải nhanh, nhưng ở lại phải lâu dài. Có ở lâu dài thì mới phát sinh chi tiêu, từ đó mang lại nguồn thu cho tỉnh, cho địa phương và cho chính doanh nghiệp. Muốn vậy, chúng ta phải nghĩ cách để 'chiều' các thượng đế", cựu Chủ tịch FLC nhấn mạnh.

Minh chứng cho triết lý này, ông nhắc lại chặng đường hơn 10 năm xây dựng quần thể nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn (Bình Định). Ngay từ những ngày đầu, ban lãnh đạo đã nhận định rõ: nếu du khách đến chỉ để tắm biển thì kỳ nghỉ sẽ kết thúc rất nhanh.

Để giữ chân khách, dự án buộc phải phát triển thành một hệ sinh thái tiện ích khổng lồ: từ khu vui chơi giải trí, vườn thú, sân golf, cho đến hệ thống trung tâm hội nghị.

"Chúng tôi xây dựng trung tâm hội nghị quy mô lớn với sức chứa lên tới 1.500 đến 2.000 người, nhưng bên cạnh đó vẫn bố trí những phòng hội thảo nhỏ cỡ 200 khách để linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu", ông Quyết tự tin chia sẻ.

Nhờ hệ sinh thái đa dạng, mọi đối tượng "thượng đế" đều được phục vụ tối đa: người mê thể thao có thể chơi tennis, đánh golf; trong khi phụ nữ và người cao tuổi có thể đi tham quan, vãn cảnh toàn bộ quần thể cũng như các khu vực lân cận.

Kế hoạch lớn tại Tây Nguyên

Sau thành công ở các dự án ven biển, đích đến tiếp theo của tập đoàn chính là Tây Nguyên. Chia sẻ về dự án đang rục rịch triển khai tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ doanh nghiệp đang thiết kế một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

"Du khách đã trải nghiệm biển rồi, khi đến với cao nguyên thì phải có sự khác lạ. Chúng tôi đang trong quá trình thi công để cho ra mắt một sản phẩm mới, và tôi kỳ vọng rằng, với sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra một điểm đến thực sự độc đáo", ông Quyết bày tỏ.

Không chỉ giữ cái nhìn thực tế của một doanh nhân, cựu Chủ tịch FLC còn cho thấy sự bay bổng, lãng mạn khi nhắc đến vùng đất đại ngàn. Nhớ lại cuộc trò chuyện vui với PGS.TS Trần Đình Thiên ngay tại hội trường, ông mượn lời một bài hát để diễn tả về sức hút của Tây Nguyên: "Một cao nguyên huyền thoại, một cao nguyên cỏ dại... một cao nguyên ở trong tôi vừa thật gần mà vừa xa xôi".

Và nhiệm vụ của những nhà đầu tư, theo ông Quyết, chính là biến cái "xa xôi" đầy chất thơ ấy thành những sản phẩm du lịch mới lạ, đẳng cấp, mang đến cho du khách những trải nghiệm thụ hưởng trọn vẹn nhất trong thời gian tới.