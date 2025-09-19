Bất ngờ với vai trò thực của tàu ngầm không người lái cỡ lớn AJX002 Trung Quốc

Chiếc tàu ngầm không người lái cỡ lớn AJX002 của Trung Quốc, được ra mắt vào tháng 9 tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh, thực chất là một tàu quét mìn dưới nước. Nhà phân tích HI Sutton viết về điều này trên tờ Naval News.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng nền tảng này làm tăng nguy cơ bị phong tỏa, đặc biệt là ở khu vực Đài Loan (Trung Quốc): bản chất ẩn và gần như vô hình của nó làm tăng khả năng sử dụng thủy lôi.

Trong phần bình luận chính thức của chương trình, AJX002 được mô tả là một hệ thống đặt mìn (无人布雷系统). Sự hiện diện của một nền tảng chuyên dụng không chỉ thay đổi phương pháp đặt thủy lôi mà còn tăng khả năng sử dụng chúng.

Vai trò của phương tiện trong các kịch bản phong tỏa eo biển ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà phân tích.

Bình luận chính thức về cuộc diễu binh cũng lưu ý rằng các hệ thống không người lái được trình bày - cả trên mặt nước và dưới nước - "được thiết kế để triển khai bí mật nhằm mục đích phong tỏa".

Giờ đây khi Trung Quốc có một nền tảng riêng biệt, không giống như tàu ngầm, không buộc nước này phải từ bỏ các nhiệm vụ khác như rải thủy lôi, đây là mối lo ngại của các nhà hoạch định chính sách.

Tàu ngầm không người lái AJX002 trên đường phố Bắc Kinh.

AJX002 là một loại phương tiện không người lái dưới nước siêu lớn (XLUUV). Dựa trên kích thước và đặc điểm của các nền tảng tương tự, ước tính phạm vi hoạt động của nó có thể vào khoảng 1.000 hải lý (1.800 km), thậm chí có thể còn lớn hơn.

Giả định này dựa trên thực tế là khoảng một nửa thân tàu có thể được sử dụng cho pin lithium. Để so sánh: dự án HUGIN Endurance của Na Uy có đường kính tương tự, nhưng chiều dài chỉ bằng một nửa AJX002 và có tầm hoạt động khoảng 1.200 hải lý.

Thân tàu AJX002 có thiết kế hình trụ đơn giản. Ngoài một sonar nhỏ gắn ở mũi tàu để tránh chướng ngại vật, không có dấu hiệu nào cho thấy có cảm biến phát hiện tàu đối phương. Không giống như HSU100 XLUUV lớn hơn một chút, được trưng bày tại cùng triển lãm, AJX002 không có ăng ten sonar gắn bên hông.

Ở đuôi tàu, một mái vòm nhỏ hiện rõ ở giữa - có lẽ là một ăng ten liên lạc, yêu cầu tàu phải nổi lên mặt nước để nhận tín hiệu. Nếu vậy, thật kỳ lạ khi không có cột tháp radar hay cảm biến nổi nào được trưng bày trong cuộc diễu binh (không giống như chi tiết trên HSU100).

Kết luận được đưa ra đó là AJX002 giống một nền tảng vận tải tầm xa hơn là một phương tiện săn mục tiêu tự động. Tải trọng của nó không phải là cảm biến tìm kiếm tầm xa, mà là "vũ khí thông minh" được thiết kế để giải quyết nhiệm vụ đặc biệt.

Tàu ngầm không người lái thế hệ mới của Trung Quốc còn nhiều bí ẩn xung quanh.

AJX002 có một số đặc điểm thiết kế khác thường, nó trông giống một quả ngư lôi, nhưng có tỷ lệ chiều dài trên đường kính cực kỳ cao, khoảng 15:1, khiến nó thuôn gọn hơn nhiều so với bất kỳ tàu ngầm hay ngư lôi nào. Đồng thời, không có bề mặt điều khiển hoặc bộ phận đẩy nào có thể nhìn thấy ở phần phía trước.

Kết hợp với thiết kế đuôi hình chữ thập cơ bản, những đặc điểm này cho thấy khả năng cơ động của tàu rất kém. Bán kính quay vòng của nó có thể phải tính bằng hàng trăm mét; nó không thể lơ lửng hoặc giữ nguyên vị trí. Do đó độ chính xác khi di chuyển ở đáy biển, đặc biệt là trong không gian hạn chế, có thể sẽ thấp.

Vì vậy, mặc dù AJX002 trông giống như một tàu rải mìn, nhưng nó không phải là nền tảng được lựa chọn để tấn công bên trong bến cảng của đối phương.

Nó quá lớn và cồng kềnh để di chuyển trên các tuyến đường phức tạp trong cảng hoặc thực hiện điều hướng chính xác giữa các yếu tố cơ sở hạ tầng. Tải trọng của nó có thể được dự định triển khai xa hơn ngoài cảng, trong không gian ngầm rộng lớn hoặc trong thời gian phong tỏa.

Trung Quốc hiện đã có sẵn nhiều loại thủy lôi trong kho vũ khí và khả năng sáng tạo các thiết kế mới, bao gồm cả thủy lôi tên lửa, có thể được đặt ở độ sâu lớn hơn nhiều so với loại triển khai ở đáy biển truyền thống, cũng như thủy lôi được trang bị ngư lôi.