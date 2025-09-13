Bất ngờ với thiết kế tên lửa hành trình thay thế Storm Shadow/SCALP

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng châu Âu MBDA đã tiết lộ phiên bản mới của tên lửa hành trình dự kiến thay thế Storm Shadow/SCALP. Ngoài ra họ cũng đã đổi tên của toàn bộ dự án nhằm phát triển hai loại vũ khí tầm xa mới, được triển khai từ năm 2017.

Khi đó, chương trình phát triển được khởi động dưới tên gọi Vũ khí Hành trình/Chống hạm Tương lai - FC/ASW, bao gồm việc chế tạo hai loại đạn: tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh và tên lửa hành trình cận âm. Năm 2022, dự án được định hình dưới dạng RJ10 và TP15. Đồng thời con số trong tên gọi biểu thị phiên bản thiết kế.

Và tính đến mùa hè năm nay, dự án đã đủ tiến triển để trình diễn mô hình kích thước đầy đủ tại Triển lãm hàng không Paris và tuyên bố bắt đầu thử nghiệm bay vào năm 2026.

Đại điện MBDA không giải thích lý do cho quyết định cải tiến tên lửa hành trình. Tuy nhiên họ lưu ý rằng sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ phát triển.

TP15 và RJ10 thuộc chương trình FC/ASW vào tháng 6 năm 2025.

Nhưng trong Triển lãm quốc phòng DSEI hiện đang diễn ra tại London, MBDA đã trình làng một phiên bản mới của tên lửa hành trình và công bố đổi tên.

Giờ đây FC/ASW đã được gọi là Stratus và các tên lửa cũng được đặt tên tương ứng: tên lửa siêu thanh RJ10 giờ được gọi là Stratus RS (Tấn công nhanh), còn tên lửa hành trình TP15 là Stratus LO (Tầm quan sát thấp).

Sự khác biệt giữa TP15 và Stratus LO là rất lớn và dường như một số công trình đã bị vứt bỏ. Cụ thể là phần thân được thiết kế lại hoàn toàn, trước đây có hình dạng phẳng và rõ ràng chịu trách nhiệm tạo thêm lực nâng.

Giờ đây nó là thân hình chữ nhật truyền thống hơn cho tên lửa tàng hình, được sử dụng trong thiết kế Storm Shadow / SCALP và Taurus.

Thay vì cánh mỏng đặt trên thân khi gập lại, phiên bản mới có cánh hơi dài và diện tích lớn, có thể gập xuống. Ngoài ra phần đuôi cũng được thiết kế lại, rõ ràng lấy cảm hứng từ các giải pháp trên Storm Shadow/SCALP và Taurus.

Điều này nghĩa là phiên bản Stratus LO hiện tại rõ ràng là một bước thụt lùi về mặt khí động học và khả năng tàng hình. Hiện chưa rõ nguyên nhân quyết định nào dẫn tới bước đi trên.