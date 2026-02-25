Bất ngờ với số tiền phạt sau 50 tin nhắn gửi tới Cục trưởng Cục CSGT

Từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539) tiếp nhận 50 tin nhắn của người dân tố giác tình trạng xe khách chở quá người quy định. Thông tin lập tức được chuyển đến các Đội tuần tra Cao tốc và PC08 các địa phương để chốt chặn, kiểm tra.

Qua rà soát thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 27 trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Nhiều nhà xe bất chấp an toàn, nhồi nhét khách gấp 2-3 lần sức chứa.

Ảnh minh họa (Ảnh: VOV).

Đáng chú ý, vào ngày 13/2, PC08 Thái Nguyên phát hiện xe 22H-026.11 (loại 19 chỗ) chở tới 62 người, vượt 226%.

Đến ngày 18/2, PC08 Hưng Yên chặn xe 45 chỗ 17F-002.20, ghi nhận tới 109 người trên xe, vượt 142%.

Các vi phạm tương tự liên tục bị chặn đứng trên các tuyến cao tốc và tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Quảng Ngãi...

Với các lỗi vi phạm này, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tổng cộng gần 2,3 tỷ đồng (trong đó phạt tài xế 527,6 triệu đồng và phạt chủ phương tiện 1,769 tỷ đồng).

Ngoài ra, 8 trường hợp bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe khách 2 tháng, đồng thời 8 tài xế bị áp dụng biện pháp trừ điểm Giấy phép lái xe.