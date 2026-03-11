Ngày 11-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn ma túy do Lê Tùng Lâm (SN 1996, trú tại phường Đồng Sơn) cất giấu.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Công an phường Đồng Sơn tiến hành tiếp cận, kiểm tra Lê Tùng Lâm. Đây là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Tang vật vụ việc

Trong quá trình tiếp cận, lực lượng công an phát hiện Lê Tùng Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua tuyên truyền, vận động, Lâm đã tự nguyện giao nộp số ma túy đang cất giấu gồm 1.130 viên hồng phiến, 5 gói "nước vui" và 1 gói heroin.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lê Tùng Lâm khai nhận mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng và bán lại.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh và mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.