Ngày 11-3, thông tin từ Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết vừa phá nhanh vụ trộm cắp tài sản ở chung cư Scenic Valley.

Hoàng Lê Gia Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 9-3, chị P.N.A.T (ngụ phường Tân Mỹ) cùng một thanh niên đi công việc về căn hộ ở chung cư Scenic Valley. Về đến căn hộ, chị T. vào phòng thay đồ và tháo 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex (khoảng 274 triệu đồng) cùng 3 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay để vào hộp trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, chị và bạn cùng ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người bạn ra về, còn chị ở lại căn hộ.

Đến sáng 10-3, khi vào phòng thay đồ để lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, chị phát hiện đồng hồ bị mất, trong khi 3 chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp. Chị T. sau đó đến Công an phường Tân Mỹ trình báo.

Công an phường Tân Mỹ nhanh chóng mời Hoàng Lê Gia Huy (29 tuổi, ngụ phường Minh Phụng) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex của chị T.