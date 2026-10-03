Bất ngờ với cách người Việt "đóng băng" cây mía, trở thành mặt hàng được săn đón tại Mỹ và Hàn

Đầu tư vào chế biến sâu đã giúp người nông dân, doanh nghiệp có quả ngọt với cách "đóng băng" mía xuất khẩu nguyên liệu.





Ngành nông nghiệp Phú Thọ trong năm 2026 đã ghi nhận một bước tiến mới khi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân (phường Hòa Bình) xuất khẩu lô 24 tấn mía "đóng băng" (cấp đông) đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc.

Đây không chỉ là một đơn hàng xuất khẩu mà còn cho thấy hướng đi mới trong chế biến sâu, qua đó gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Lô mía được thu mua từ vùng nguyên liệu tại xã Đại Đồng và phường Thống Nhất. Sau khi đưa về nhà xưởng, mía được sơ chế, làm sạch, cạo vỏ, cắt khúc, loại bỏ mắt, đóng gói trước khi vận chuyển về kho trung chuyển tại Hà Nội để xuất khẩu.

Đây là đơn hàng mở đầu trong kế hoạch hợp tác giữa Công ty Tiến Ngân và đối tác Tomas của Hàn Quốc. Theo kế hoạch, trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 100 tấn mía cấp đông vào thị trường này. Trước đó, công ty này cũng đã xuất khẩu mía cấp đông thành công sang Mỹ.

Sản phẩm mía đông lạnh được xuất khẩu ra nước ngoài.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm dịch thực vật và các yêu cầu về an toàn thực phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Hàn Quốc được đánh giá là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Để đáp ứng các yêu cầu này, doanh nghiệp đã thử nghiệm sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất và đạt chứng nhận HACCP.

"Đóng băng" cây mía để đi xa hơn

Khác với mía tươi thường phụ thuộc nhiều vào thời gian thu hoạch và khả năng tiêu thụ trong thời gian ngắn, mía cấp đông được xử lý ngay sau thu hoạch, giúp kéo dài thời gian bảo quản.

Sản phẩm sau khi làm sạch, cạo vỏ, cắt khúc và loại bỏ mắt mía được đóng gói theo yêu cầu của thị trường. Quy trình này giúp giữ độ tươi và vị ngọt tự nhiên của mía, đồng thời thuận lợi hơn cho việc vận chuyển đường dài.

Đáng chú ý, yêu cầu kiểm soát được thực hiện từ vùng nguyên liệu đến khâu sơ chế, đóng gói. Cơ quan chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của Việt Nam cũng như nước nhập khẩu.

Theo đại diện Công ty Tiến Ngân, việc chinh phục thị trường Hàn Quốc được kỳ vọng tạo bước đệm để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Âu.

Như vậy, cây mía không còn chỉ được nhìn ở góc độ nguyên liệu bán tươi. Khi được sơ chế và cấp đông, sản phẩm có thể tiếp cận những thị trường ở xa hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tiêu thụ ngay tại thời điểm thu hoạch.

Thực tế, mía cấp đông không phải sản phẩm chỉ mới được thử nghiệm ở một thị trường duy nhất.

Thông tin trên Báo Phú Thọ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ xuất khẩu nhiều loại nông sản, trong đó có 24 tấn mía cấp đông sang các thị trường như EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Tổng kim ngạch xuất khẩu của các lô nông sản được hỗ trợ đạt hơn 335.000 USD.

Phát triển bền vững

Để có nguồn nguyên liệu ổn định cho các đơn hàng xuất khẩu mía cấp đông, Công ty Tiến Ngân dự kiến tiếp tục mở rộng liên kết vùng trồng tại các địa phương có thế mạnh về cây mía như Tân Lạc, Cao Phong, Mường Bi, Mường Thàng...

Việc hình thành chuỗi liên kết từ vùng trồng – thu mua – sơ chế – cấp đông – xuất khẩu được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đồng thời tạo đầu ra ổn định hơn cho người trồng mía.

Khi sản phẩm được gắn với các đơn hàng xuất khẩu, người nông dân có thêm cơ sở để đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng vùng nguyên liệu. Giá trị của cây mía vì thế không chỉ nằm ở sản lượng thu hoạch mà còn ở cách sản phẩm được chế biến và đưa ra thị trường.