Bất ngờ: Việt Nam lọt top 8 điểm đến du học mới nổi trên thế giới

Xu hướng du học đang có dấu hiệu đảo chiều khi Việt Nam dần nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý của sinh viên quốc tế, bên cạnh những quốc gia châu Âu quen thuộc như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan hay Lithuania...

EduOpinions hiện là một trong những kênh tham khảo giáo dục uy tín với gần 1,3 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó khoảng 45% đến từ thị trường châu Âu. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ đánh giá thực tế của sinh viên trong giai đoạn 2024-2025, với điều kiện các quốc gia phải đạt mức hài lòng trung bình trên 4/5 sao.

Với 4,55/5 sao về mức độ hài lòng tổng thể, Việt Nam vượt qua mức đánh giá trung bình của các cơ sở giáo dục tại Anh Quốc (4,38/5), cho thấy sự thay đổi rõ nét trong lựa chọn điểm đến học tập của sinh viên toàn cầu.

Văn hoá là điểm hấp dẫn khiến nhiều sinh viên quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến du học

Sự "soán ngôi" của các thị trường phi truyền thống

Theo phân tích của EduOpinions, dòng chảy du học thế giới đang dần rời xa các thị trường truyền thống. Nếu như trước đây, phần lớn du học sinh tập trung tại Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp... thì hiện nay sinh viên có xu hướng tìm đến những điểm đến mới, nơi cân bằng tốt hơn giữa chi phí, trải nghiệm và chất lượng đào tạo.

Việt Nam được đánh giá cao nhờ chi phí sinh hoạt và học tập tương đối dễ tiếp cận, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn tại châu Âu hay Bắc Mỹ, trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế.

Một số sinh viên quốc tế cho biết họ từng cân nhắc các điểm đến quen thuộc ở châu Âu, nhưng đã thay đổi lựa chọn sau khi tìm hiểu về Việt Nam - nơi mang lại trải nghiệm học tập, văn hoá và cuộc sống khác biệt.

Bên cạnh yếu tố chi phí, sự ổn định về chính trị - kinh tế cùng vị thế chiến lược tại Đông Nam Á cũng được EduOpinions xem là lợi thế lớn, giúp Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng cho sinh viên quốc tế trong dài hạn.

Cơ hội mới của giáo dục Việt Nam

Hiện Việt Nam có khoảng 22.000 sinh viên quốc tế đang theo học. Nhiều báo cáo quốc tế nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành một "trung tâm giáo dục quốc tế mới" tại Đông Nam Á, khi ngày càng nhiều sinh viên tìm kiếm những điểm đến vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa mang lại trải nghiệm sống khác biệt.

Đồng quan điểm, Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng môi trường sống an toàn, văn hóa đa dạng cùng đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế, không chỉ trong học tập mà cả sau khi tốt nghiệp.

"Đây chính là những tiền đề quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng để sinh viên quốc tế tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa học thuật và tiềm năng phát triển tương lai", ông cho biết.

Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng để sinh viên quốc tế

Theo đánh giá của EduOpinions, sự thăng hạng của Việt Nam gắn liền với nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong việc nâng chuẩn đào tạo và trải nghiệm sinh viên, trong đó BUV được xem là một ví dụ tiêu biểu.

Theo tính toán của EduOpinions, với mức học phí Cử nhân khoảng 7.000 Euro/năm (khoảng 215 triệu VNĐ) và chi phí sinh hoạt tại Hà Nội dao động từ 5.600 - 7.300 Euro/năm (khoảng 172 triệu - 224 triệu VNĐ), tổng chi phí để du học tại một môi trường học tập công nghệ cao, chuẩn QS 5 sao như BUV thấp hơn đáng kể so với việc theo đuổi một tấm bằng tương đương tại Anh hay Mỹ.

Một sinh viên Trung Quốc theo học ngành Quản lý Marketing tại BUV chia sẻ trên EduOpinions rằng điều khiến họ ấn tượng ở ngôi trường này không chỉ là chương trình học mà còn là cộng đồng sinh viên năng động, môi trường học tập gắn kết và nhiều trải nghiệm văn hóa đáng nhớ.

Việc Việt Nam lọt top "tọa độ du học thế hệ mới" cho thấy khi chất lượng giáo dục và trải nghiệm sinh viên được đặt lên hàng đầu, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành lựa chọn hấp dẫn trên bản đồ du học toàn cầu.