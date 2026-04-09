Bất ngờ về hệ thống radar phát hiện UAV mới tại căn cứ Sattahip của Thái Lan

Thailand vừa quyết định lựa chọn radar 3D tầm xa LANZA do Indra (Tây Ban Nha) phát triển để triển khai tại căn cứ hải quân Sattahip, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong việc tăng cường năng lực giám sát và cảnh báo sớm trước các mối đe dọa trên không, đặc biệt là máy bay không người lái.

Hợp đồng này không chỉ bao gồm hệ thống radar mà còn tích hợp các trạm chỉ huy - điều khiển đồng bộ, cho thấy Bangkok đang chuyển dịch sang mô hình giám sát theo mạng lưới thay vì phụ thuộc vào các cảm biến đơn lẻ. Đặt tại Sattahip, tỉnh Chonburi, hệ thống mới sẽ mở rộng phạm vi giám sát trên toàn khu vực Vịnh Bangkok, giúp theo dõi liên tục các mục tiêu bay thấp, tín hiệu yếu và cải thiện đáng kể thời gian phản ứng của lực lượng hải quân cũng như các đơn vị phối hợp.

Dù chưa công bố biến thể cụ thể, các radar thuộc dòng LANZA được biết đến với tầm phát hiện vượt 300 km, trong khi phiên bản LRR có thể đạt tới khoảng 470 km, bao phủ toàn bộ góc phương vị 360 độ và theo dõi mục tiêu ở độ cao lên đến hơn 30 km. Hệ thống sử dụng công nghệ mảng quét điện tử chủ động (AESA), kết hợp các thuật toán xử lý nhiễu và chống tác chiến điện tử, cho phép phát hiện hiệu quả các mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ như UAV hoặc máy bay bay thấp trong môi trường nhiễu phức tạp ven biển.

Đáng chú ý, radar được thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu độ ẩm cao, đặc trưng của khu vực ven biển Đông Nam Á. Nhờ cấu trúc mô-đun và cơ chế dự phòng "mềm", hệ thống vẫn có thể duy trì hoạt động ngay cả khi một phần linh kiện gặp sự cố, đảm bảo tính liên tục trong giám sát.

Về bản chất, LANZA không phải là hệ thống vũ khí, nhưng đóng vai trò then chốt trong "chuỗi tiêu diệt" khi cung cấp dữ liệu phát hiện sớm, phân loại mục tiêu và hỗ trợ chỉ huy đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

Lấp khoảng trống trong mạng lưới phòng thủ

Căn cứ Sattahip không chỉ là một điểm đóng quân thông thường mà là trung tâm hoạt động hải quân quan trọng nhất của Thái Lan. Trong bối cảnh các tuyến hàng hải, năng lượng ngoài khơi và hoạt động kinh tế biển ngày càng đóng vai trò thiết yếu, việc nâng cao năng lực giám sát khu vực này mang ý nghĩa chiến lược rõ rệt.

Trước đó, Hải quân Thái Lan đã triển khai các radar giám sát bờ biển như SCANTER 5202 và 2202 của Terma, chủ yếu phục vụ phát hiện mục tiêu mặt nước như tàu nhỏ hoặc hoạt động buôn lậu. Trên các tàu chiến chủ lực, hệ thống radar Sea Giraffe AMB của Saab cung cấp khả năng giám sát cả trên không và mặt biển, nhưng vẫn bị giới hạn bởi tầm hoạt động và vị trí triển khai của từng tàu.

Việc bổ sung một radar tầm xa cố định trên đất liền như LANZA giúp tạo ra một "bức tranh không gian chiến thuật" liên tục, không phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của tàu chiến. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống cần cảnh báo sớm trước các mục tiêu bay thấp, đạn lảng vảng hoặc UAV khai thác địa hình ven biển để tiếp cận mục tiêu.

Việc lựa chọn LANZA cũng phản ánh xu hướng tăng cường khả năng phối hợp giữa các quân chủng. Trước đó, Không quân Thái Lan đã tiếp nhận radar LANZA LRR cùng hệ thống chỉ huy AirDef, đặt nền tảng cho một mạng lưới giám sát tầm xa thống nhất.

Sự tương đồng về kiến trúc hệ thống, quy trình vận hành và xử lý dữ liệu giữa các phiên bản radar giúp nâng cao khả năng chia sẻ thông tin giữa không quân và hải quân, từ đó cải thiện nhận thức tình huống trên không - trên biển - trên bộ.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, với sự xuất hiện của các mối đe dọa phi truyền thống như UAV cỡ nhỏ hoặc mục tiêu bay thấp khó phát hiện, việc đầu tư vào các hệ thống cảm biến tầm xa như LANZA cho thấy Thái Lan đang ưu tiên nâng cao năng lực phát hiện và phản ứng sớm.

Thay vì tập trung vào các nền tảng mang tính biểu tượng, Bangkok đang lựa chọn củng cố "lớp nền" của hệ thống phòng thủ - nơi quyết định hiệu quả thực tế của toàn bộ cấu trúc tác chiến.