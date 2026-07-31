Bắt Ngô Văn Long SN 1993, kẻ tấn công thiếu tá công an phải khâu 40 mũi

Khi bị triệu tập, khám xét, với bản chất manh động, liều lĩnh của kẻ đã nhiều lần vào tù, ra tội, đối tượng Ngô Văn Long đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 30/7/2026 cho biết, ngày 29/7, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng loạt triển khai các tổ công tác, phối hợp với Công an các phường Hạc Thành và Đông Sơn liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định, làm rõ Ngô Văn Long (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng bán ma túy cho các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy ở Hạc Thành và Đông Sơn. Đây là đối tượng có hai tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy", hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn và nằm trong diện đấu tranh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Đông Sơn triển khai thực hiện triệu tập, khám xét nơi ở của Ngô Văn Long theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với bản chất manh động, liều lĩnh của kẻ đã nhiều lần vào tù, ra tội, đối tượng Ngô Văn Long đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Đối tượng bị khống chế, bắt giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong lúc tháo chạy, đối tượng bất ngờ dùng một ổ khóa gang Việt Tiệp ném mạnh về phía lực lượng truy bắt. Chiếc ổ khóa trúng trực diện vào mặt Thiếu tá Lê Huy Vinh cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bị thương trong khi truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy khi anh đang từ phía ngoài lao vào để khống chế, bắt giữ đối tượng. Mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Thiếu tá Lê Huy Vinh đã nén đau, cùng đồng đội lập tức áp sát và khống chế, không để đối tượng trốn thoát.

Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Thiếu tá Lê Huy Vinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu gần 40 mũi ở vùng miệng và cằm. Hiện sức khỏe của đồng chí đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục được điều trị.

Khám xét nơi ở của Ngô Văn Long, lực lượng Công an thu giữ 5 viên hồng phiến và một túi ma túy đá, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng. Mở rộng điều tra, cùng ngày Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Nhung, ở phường Hàm Rồng, thu giữ thêm 20 viên hồng phiến.

Đoàn công tác của Công an tỉnh đến thăm Thiếu tá Vinh - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Chiều 30/7, Đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lê Huy Vinh.

Tại Bệnh viện Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của Thiếu tá Lê Huy Vinh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi chống đối, gây thương tích cho cán bộ Công an trong khi thi hành công vụ.