Bắt Ngô Văn Chiến sinh năm 1991

Trang Anh |

Ngô Văn Chiến bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tối 7/11 cho biết đã khởi tố, tạm giam Ngô Văn Chiến (SN 1991, trú thôn Quang Trung, xã Trần Phú, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ án được xác định xảy ra vào ngày 11/01/2025 tại phường Dương Nội, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Ngô Văn Chiến đã sử dụng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái của các bị hại, sau đó mang những chiếc xe này đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Chiến - Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Ngày 27/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Chiến.

Công an đang tìm kiếm các bị hại của Ngô Văn Chiến với thủ đoạn trên và đề nghị ai là nạn nhân liên hệ với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (Đồng chí Đào Bảo Khánh – SĐT 0978771863) để cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc theo quy định.

