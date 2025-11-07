Bắt Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên

Công an TP Hồ Chí Minh ngày 7/11 cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh ngày 6/11 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang (156 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

2 bị can bị bắt tạm giam - Ảnh: CA TPHCM

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cơ sở này đã biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề y.

Để lôi kéo người bệnh, nhóm đối tượng đã thuê ê-kíp quay phim, diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng "chữa khỏi 100%" các bệnh mãn tính như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout... Các clip được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội, gắn tên các "chuyên gia nước ngoài" giả mạo như "Dr. Park Joo Hyung".

Cơ sở y tế có hàng loạt vi phạm - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Nội dung quảng cáo hứa hẹn các "gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi", khiến nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, mắc bệnh mãn tính, tin tưởng tìm đến và bị chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố 2 bị can cùng quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi tương tự tại hộ kinh doanh AC International trước đó, thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc đấu tranh với hành vi lợi dụng hoạt động chăm sóc sắc đẹp để lừa đảo.