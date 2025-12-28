Bất ngờ tìm thấy giếng ước nguyện trong chuyến đi bộ bất đắc dĩ, nữ y tá trúng 8,9 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày

Một sự cố tưởng chừng chỉ mang lại phiền toái lại bất ngờ mở ra bước ngoặt lớn nhất cuộc đời đối với một nữ y tá người Anh. Chỉ sau một lần "ước cho vui" ven đường, vận may đã gõ cửa nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không tin nổi.

Nữ y tá vô tình phát hiện giếng ước nguyện trên đường

Theo bài đăng trên tờ People ngày 24/12, nhân vật chính trong câu chuyện là Rebecca Hulatt, 43 tuổi, hiện đang làm y tá tại Anh. Mọi việc bắt đầu từ một ngày tưởng như rất bình thường, khi chiếc xe của con trai cô bất ngờ gặp sự cố giữa đường.

Trong lúc chờ xử lý xe, hai mẹ con Rebecca quyết định đi bộ thư giãn trên những lối mòn thuộc khu vực Peak District là một vùng công viên quốc gia nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Chính chuyến đi dạo bất đắc dĩ này đã dẫn họ tới một chiếc giếng ước nguyện nhỏ, nằm khuất giữa rừng cây.

Với tâm lý "thử vận may", mỗi người ném xuống giếng một đồng xu 50 pence. Con trai Rebecca, Brandon, 19 tuổi, ước có một chiếc xe mới để thuận tiện đi làm. Còn Rebecca chỉ mong gia đình mình có thêm một khoản tiền nho nhỏ để cuộc sống bớt áp lực.

Điều không ai ngờ tới là phép màu lại đến nhanh đến vậy. Chỉ một ngày sau, khi vừa kết thúc ca trực kéo dài tại bệnh viện, Rebecca đăng nhập trò chơi xổ số trực tuyến Instant Win thuộc hệ thống National Lottery. Màn hình hiện thông báo trúng thưởng khiến cô chết lặng: 250.000 bảng Anh, tương đương gần 8,9 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo chí nước ngoài, nữ y tá cho biết cô đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì không tin vận may có thể đến nhanh như vậy. (Ảnh: People)

Chia sẻ với báo chí nước ngoài, nữ y tá cho biết cô đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì không tin vận may có thể đến "chính xác đến từng chi tiết" như vậy. Chỉ 24 giờ trước đó, cả hai mẹ con còn đứng bên giếng cổ, ném đồng xu và ước những điều tưởng chừng rất xa vời.

Việc đầu tiên Rebecca làm sau khi nhận giải là mua cho con trai một chiếc ô tô mới, đúng với điều Brandon đã cầu nguyện. Với riêng cô, số tiền này mở ra cơ hội mua một ngôi nhà rộng rãi hơn, có khu vườn xanh mát là điều mà Rebecca ấp ủ suốt nhiều năm khi phải xoay xở với công việc y tế căng thẳng.

Peak District, nơi từng chỉ là điểm dạo chơi quen thuộc của gia đình, giờ đây trở thành ký ức đặc biệt nhất. Đại diện National Lottery UK, ông Andy Carter, cũng nhận định đây là một trong những trường hợp trúng thưởng "mang màu sắc kỳ diệu" hiếm thấy, khi sự trùng hợp giữa lời ước và kết quả xảy ra trong thời gian ngắn đến khó tin.

Câu chuyện của Rebecca Hulatt nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, không chỉ bởi giá trị giải thưởng, mà còn vì cách vận may đến từ một khoảnh khắc rất đời thường: hỏng xe giữa đường và một lần dừng chân tình cờ bên giếng ước cổ. Dù được nhiều người xem như một sự trùng hợp thú vị, câu chuyện này thực chất phản ánh yếu tố ngẫu nhiên trong các trò chơi xổ số hợp pháp, hơn là một hiện tượng mang màu sắc tâm linh.

Theo People