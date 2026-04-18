HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất ngờ: Sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất" lần đầu tiên sau 30 năm

Chi Chi |

Cảnh tượng lạ đã thu hút hàng trăm du khách và các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đổ về khu vực.

Ngày 17 tháng 4 năm 2026, loài chim cú muỗi khổng lồ quý hiếm đã được nhìn thấy tại Vườn quốc gia Kaeng Krachan sau 30 năm, thu hút hàng trăm du khách và các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đổ về khu vực này.

Loài chim này được phát hiện gần trại Ban Krang sau khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội trong kỳ nghỉ lễ Songkran.

Bất ngờ: Sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất" lần đầu tiên sau 30 năm- Ảnh 1.

Du khách đã di chuyển đến địa điểm này, đỗ xe dọc ven đường trước khi đi bộ đến một con suối gần đó dọc theo tuyến đường tới Phanoen Thung, nơi con chim đang đậu bất động trên một cành dây leo. Họ thay phiên nhau chụp ảnh ở cự ly gần trong khi vẫn cố gắng tránh gây xao nhộng đến con vật.

Giám đốc vườn quốc gia, ông Mongkol Chaiphakdi, cho biết loài này rất hiếm khi được quan sát thấy và nhiều nhiếp ảnh gia chưa từng bắt gặp chúng trong tự nhiên trước đây.

Bất ngờ: Sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất" lần đầu tiên sau 30 năm- Ảnh 2.
Bất ngờ: Sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất" lần đầu tiên sau 30 năm- Ảnh 3.

Các nhiếp ảnh gia địa phương cho biết việc nhìn thấy loài chim này đánh dấu lần đầu tiên sau ba thập kỷ chúng xuất hiện một cách rõ rệt như vậy trong khu vực.

Trại Ban Krang là một trong những địa điểm ngắm chim và bướm hàng đầu của Thái Lan, thu hút các nhiếp ảnh gia đến cắm trại quanh năm để ghi lại hình ảnh của cả các loài chim bản địa và chim di cư.

Cú muỗi khổng lồ là loài lớn nhất trong họ cú muỗi được tìm thấy ở Thái Lan, nổi bật với những túm lông trông giống như tai và bộ lông màu nâu đốm, giúp chúng ngụy trang hiệu quả trên vỏ cây và thảm lá mục.

Loài này được tìm thấy trên khắp Nam Á và Đông Nam Á, thường sinh sống ở các khu vực rừng và vùng đất có cây cối từ vùng đất thấp lên đến độ cao khoảng 1.200 mét. Là một loài chim đêm, chúng chủ yếu ăn các loại côn trùng lớn như bướm đêm và mối bay bằng cách bắt mồi khi đang bay, và thường đứng yên vào ban ngày để tránh bị phát hiện.

Nguồn: Khaosod

5 loại cây không nên trồng trước cửa nhà, vừa ảnh hưởng phong thủy lại có thể gây hại cho gia chủ
Tags

du khách

Sinh vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại