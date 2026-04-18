Ngày 17 tháng 4 năm 2026, loài chim cú muỗi khổng lồ quý hiếm đã được nhìn thấy tại Vườn quốc gia Kaeng Krachan sau 30 năm, thu hút hàng trăm du khách và các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đổ về khu vực này.

Loài chim này được phát hiện gần trại Ban Krang sau khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội trong kỳ nghỉ lễ Songkran.

Du khách đã di chuyển đến địa điểm này, đỗ xe dọc ven đường trước khi đi bộ đến một con suối gần đó dọc theo tuyến đường tới Phanoen Thung, nơi con chim đang đậu bất động trên một cành dây leo. Họ thay phiên nhau chụp ảnh ở cự ly gần trong khi vẫn cố gắng tránh gây xao nhộng đến con vật.

Giám đốc vườn quốc gia, ông Mongkol Chaiphakdi, cho biết loài này rất hiếm khi được quan sát thấy và nhiều nhiếp ảnh gia chưa từng bắt gặp chúng trong tự nhiên trước đây.

Các nhiếp ảnh gia địa phương cho biết việc nhìn thấy loài chim này đánh dấu lần đầu tiên sau ba thập kỷ chúng xuất hiện một cách rõ rệt như vậy trong khu vực.

Trại Ban Krang là một trong những địa điểm ngắm chim và bướm hàng đầu của Thái Lan, thu hút các nhiếp ảnh gia đến cắm trại quanh năm để ghi lại hình ảnh của cả các loài chim bản địa và chim di cư.

Cú muỗi khổng lồ là loài lớn nhất trong họ cú muỗi được tìm thấy ở Thái Lan, nổi bật với những túm lông trông giống như tai và bộ lông màu nâu đốm, giúp chúng ngụy trang hiệu quả trên vỏ cây và thảm lá mục.

Loài này được tìm thấy trên khắp Nam Á và Đông Nam Á, thường sinh sống ở các khu vực rừng và vùng đất có cây cối từ vùng đất thấp lên đến độ cao khoảng 1.200 mét. Là một loài chim đêm, chúng chủ yếu ăn các loại côn trùng lớn như bướm đêm và mối bay bằng cách bắt mồi khi đang bay, và thường đứng yên vào ban ngày để tránh bị phát hiện.

Nguồn: Khaosod