Ngày 29-2, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 1 điều tra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 3 tỉ đồng do Phan Văn Chiến (SN 1992) thực hiện tại 1 trung tâm thương mại.

Camera ghi lại hình ảnh Phan Văn Chiến

Tối 21-1, Chiến đến một cửa hàng trang sức tại trung tâm thương mại trên đường Đồng Khới (quận 1) hỏi mua trang sức. Nhân viên đưa Chiến vào phòng VIP lấy nhiều món hàng trị giá hàng trăm triệu đồng giới thiệu.

Phan Văn Chiến vào vai khách sang trọng ở trung tâm thương mại

Lợi dụng lúc nhân viên ra khỏi phòng VIP, Chiến lấy hai vòng kim loại màu trắng có đính hạt, một vòng kim loại màu vàng có đính hạt (tổng giá trị tài sản khoảng 2,6 tỉ đồng). Chiến bỏ vào túi giấy, giả vở nghe điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng tẩu thoát.

Vụ trộm trót lọt, 3 ngày sau Chiến quay trở lại trung tâm thương mại và vào cửa hàng Hermes giả làm khách mua hàng.

Nhân viên giới thiệu các sản phẩm bóp, ví cầm tay và không nghi ngờ vì dáng vẻ sang trọng, bảnh bao của Chiến.

Tang vật vụ án

Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Chiến đã lén lút trộm 2 bóp cầm tay nam hiệu Kelly Depeches 25 và 1 ví đựng thẻ hiệu Calvi Duo Campact Moka Laiton Palladie màu cam (tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu đồng).

Sau đó, nam thanh niên bỏ vào túi xách mang theo, giả vờ nghe điện thoại và nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, các cơ quan chức năng mời Chiến về trụ sở làm việc. Tại đây, Chiến khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp nói trên.

Phan Văn Chiến khai trước đây sống trong một gia đình khá giả nhưng làm ăn lụn bại nên gia đình phá sản.

Do thói quen thích xài hàng hiệu nên Chiến nảy sinh ý định vào vai khách hàng sang trọng để canh sơ hở trộm cắp. Các món trang sức cao cấp đắt tiền, sản phẩm hàng hiệu sau khi trộm được, Chiến đem về sử dụng, nếu được giá sẽ bán lại lấy tiền tiêu xài.