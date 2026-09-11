Bất ngờ nhận được hơn 70 triệu đồng, Nguyễn Công Hoàn sinh năm 1994 vội vã báo công an

Người dân cần đặc biệt chú ý.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Ngày 07/9/2026, anh Nguyễn Công Hoàn, sinh năm 1994, trú tại thôn 1 Đỗ Xuyên, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, đã chủ động đến Công an xã Liên Minh trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình nhận nhầm số tiền 70.721.000 đồng.

Trước đó, khi phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản nhưng không phải giao dịch của mình, anh Hoàn không sử dụng số tiền mà nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để xác minh người chuyển nhầm.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Liên Minh tiến hành xác minh và xác định số tiền trên do anh Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng, chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hoàn.

Sau khi xác định được người chuyển nhầm, anh Nguyễn Công Hoàn đã phối hợp với Công an xã Liên Minh thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 70.721.000 đồng cho anh Nguyễn Quang Trung.

Trước tình trạng trên, Công an xã cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý và hoàn trả cho người chuyển nhầm; không tự ý sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình.

Trong thời gian qua, công an Phú Thọ đã liên tiếp hỗ trợ nhiề trường hợp người dân chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ.

Cách đó ít ngày, ông Nguyễn Kim Minh, sinh năm 1976, thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã nhập nhầm số tài khoản và chuyển số tiền 20 triệu đồng cho một người không quen biết. Nhận thấy giao dịch bị nhầm, ông Minh đến Công an xã Hương Cần trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh, liên hệ với người nhận để thu hồi số tiền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ ông Minh làm việc với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hương Cần và Agribank - Chi nhánh Tu Vũ để rà soát giao dịch, xác minh thông tin tài khoản nhận tiền.

Lực lượng Công an xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Dung, thường trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Công an xã Hương Cần đã chủ động phối hợp với Công an xã Tu Vũ liên hệ, xác minh, tuyên truyền, vận động và thống nhất phương án hoàn trả số tiền cho ông Minh. Đến sáng ngày 07/9/2026, ông Nguyễn Kim Minh đã nhận lại đầy đủ số tiền 20 triệu đồng.

Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1991, trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 50,9 triệu đồng do một người khác chuyển nhầm. Chị đã đến Công an xã Thanh Thủy trình báo và trao trả theo đúng quy định.