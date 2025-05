Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số 0964.669.399, một phụ nữ đã làm ngay điều này

Theo thông tin từ Bộ Công an, hôm qua (15/5), bà Dung (77 tuổi, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đã nhận được cuộc điện thoại từ số 0964.669.399 gọi tới, giới thiệu là thiếu úy N.A.T., hiện đang công tác tại Công an phường Quang Trung; thông báo bà Dung đang nợ Công ty viễn thông Viettel số tiền 3,2 tỷ đồng, yêu cầu bà hoàn trả số tiền trên.

Nếu chưa có tiền phải làm giải trình theo hướng dẫn của đối tượng, nếu không sẽ bị cơ quan công an bắt và truy tố.

Thoáng chút lo lắng, tuy nhiên, thấy có nhiều điểm bất thường bà Dung đã đến Công an phường Quang Trung trình báo.

Công an phường xác minh và cho biết đây là cuộc gọi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và hướng dẫn bà Dung không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền cho đối tượng, không đăng nhập vào các đường link lạ trên điện thoại cá nhân, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào.

Bà Dung đã gửi lời cảm ơn tới Công an phường Quang Trung.

Bà Dung tới cơ quan công an trình báo về cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Qua đây, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp các cô, bác lớn tuổi, thanh niên trẻ do chủ quan, ít cập nhật thông tin nên đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Bộ Công an nhấn mạnh, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương.

Cơ quan công an tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.