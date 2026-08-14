Bất ngờ người phụ nữ bỏ dép, giấy nhắn ‘vớt xác’ trên cầu để dọa chồng

Phát hiện đôi dép cùng mảnh giấy để lại trên cầu Phong Hồ với nội dung “nhờ gọi chồng đến vớt xác”, người dân lập tức báo lực lượng chức năng và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xác minh, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 14/8, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp với gia đình tìm kiếm một phụ nữ cùng con nhỏ sau khi phát hiện đôi dép và mảnh giấy có nội dung nghi người này đã gieo mình xuống sông.

Người phụ nữ bỏ lại dép, mẩu giấy nhắn trên cầu rồi bồng con đi chơi khiến nhiều người được phen tá hỏa. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 13/8, người dân phát hiện tại cầu Phong Hồ (phường Điện Bàn Đông) một đôi dép cùng mảnh giấy ghi số điện thoại. Đáng chú ý, trên giấy có dòng chữ nhờ mọi người gọi cho chồng “đến vớt xác”.

Lo ngại người phụ nữ và con nhỏ gặp chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng chia sẻ, tìm người thân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường xác minh, liên hệ với gia đình. Người dân địa phương cũng tổ chức tìm kiếm tại khu vực dưới cầu.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình đã liên lạc được với người phụ nữ có tên trong mảnh giấy.

Qua trao đổi, người phụ nữ cho biết do giận chồng nên đã để lại đôi dép và mảnh giấy trên cầu nhằm dọa chồng. Sau đó, người này bồng con đi chơi, không xảy ra sự việc đáng tiếc như mọi người lo lắng.

Thông tin được xác minh khiến gia đình và người dân thở phào. Tuy nhiên, cách hành xử của người phụ nữ cũng khiến nhiều người không khỏi bức xúc, bởi hành động này đã khiến chính quyền, lực lượng chức năng và người dân phải tổ chức tìm kiếm trong tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ mời người phụ nữ lên làm việc, nhắc nhở, răn đe để tránh tái diễn những tình huống tương tự.