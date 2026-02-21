Bất ngờ ngất xỉu đúng mùng 1 Tết, mở lại camera nàng dâu sững sờ trước hành động khó tin của bố mẹ chồng

Mới đây, câu chuyện của một người phụ nữ sau 5 năm làm dâu được chia sẻ lên mạng xã hội bởi những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương trong gia đình chồng.

Tài khoản I.T.H. chia sẻ, "Lấy chồng 5 năm, mình hiếm khi chia sẻ về gia đình chồng. Không phải vì không có gì để kể, mà vì những điều trân quý mình luôn giữ trong lòng.

Hôm ấy là một ngày mình sẽ nhớ mãi. Mình ngất đi rất đột ngột. Chồng hoảng hốt ôm chặt, vừa gọi vừa xoa đầu cho tỉnh. Mẹ chồng bóp tay, bố chồng bóp chân, cả nhà cuống cuồng lo lắng.

Khi mở mắt ra, nhìn ánh mắt đầy yêu thương ấy, mình hiểu rằng mình không chỉ là con dâu, mình là người nhà. Và mình thật sự may mắn".

Kèm theo đó là đoạn clip cho camera an ninh ghi lại vào khoảng 18h36 ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Theo đó, khi phát hiện người phụ nữ bất ngờ ngất xỉu, cả nhà ai cũng lo lắng.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả gia đình hoảng hốt, tìm cách sơ cứu. Người chồng ôm chặt vợ, liên tục gọi tên và xoa đầu mong chị tỉnh lại. Mẹ chồng nắm chặt tay con dâu, dùng máy sấy để làm ấm cơ thể còn bố chồng vội vàng cúi xuống bóp chân, xoa dầu.

Khoảnh khắc ấy, theo lời người phụ nữ, còn đáng nhớ hơn bất kỳ lời chúc hay phong bao lì xì nào trong ngày Tết. Giữa thời khắc khởi đầu một năm mới, chị nhận ra điều quý giá nhất chính là tình thân.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động. "Mùng 1 Tết mà cả nhà lo cho mình như vậy thì thật sự là phúc lớn", một tài khoản viết.

Người khác chia sẻ: "Đầu năm gặp chuyện không may nhưng lại nhận ra tình cảm chân thành, đúng là trong rủi có may".

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng nhắn nhủ các gia đình hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người thân, bởi những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không ít người cho rằng câu chuyện đã mang lại năng lượng tích cực trong những ngày đầu xuân, khi mạng xã hội thường tràn ngập các câu chuyện mâu thuẫn gia đình. Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, sự việc bất ngờ ấy lại trở thành ký ức không thể quên không phải vì cơn ngất, mà vì tình thương được bộc lộ trọn vẹn trong khoảnh khắc tưởng chừng mong manh nhất.