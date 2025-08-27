Nguồn tin từ các nhà quan sát quân sự Ukraine cho biết, Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã chuyển từ việc triển khai từng chiếc lẻ tẻ sang sử dụng cả "biên đội" Su-57 trong các nhiệm vụ tấn công tại Ukraine. Chiến thuật mới này được cho là nhằm phối hợp hỏa lực và thử nghiệm phương án tác chiến nâng cao.

Một số báo cáo mô tả đội hình tác chiến gồm ít nhất ba chiếc Su-57: một máy bay bay ở vị trí yểm trợ, mang tên lửa không đối không tầm xa R-77M để bảo vệ đội hình, trong khi hai chiếc còn lại thực hiện oanh kích bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom dẫn đường chính xác. Việc kết hợp vừa chế áp phòng không, vừa tấn công mục tiêu kiên cố cho thấy Nga đang tinh chỉnh học thuyết sử dụng tiêm kích thế hệ năm trong chiến tranh hiện đại.

Vũ khí mới bí ẩn

Cùng với việc mở rộng quy mô xuất kích, Su-57 được cho là đã thử nghiệm một loại tên lửa đối đất mới, được một số nguồn Ukraine gọi tạm là Kh-71K. Đây có thể là dạng lai giữa máy bay không người lái và tên lửa hành trình, với khả năng tàng hình cao và thực hiện những pha cơ động gắt để né tránh tên lửa đánh chặn.

Trước đó, Su-57 từng nhiều lần khai hỏa tên lửa hành trình tàng hình Kh-59MK2 - loại đạn được thiết kế để xuyên thủng mạng lưới radar đối phương. Theo các nguồn tin Ukraine, loại tên lửa này đã được sử dụng trong phần lớn các phi vụ tấn công năm 2024. Trong tác chiến không đối không, Su-57 cũng được cho là đã thử nghiệm tên lửa siêu xa R-37M và phiên bản thu nhỏ của nó, nhằm đánh chặn các mục tiêu ở cự ly ngoài tầm với của nhiều loại tiêm kích hiện nay.

Bộ Quốc phòng Anh từng công bố báo cáo tháng 1/2023, khẳng định Su-57 đã "tham chiến tại Ukraine ít nhất từ tháng 6/2022", thực hiện các đòn đánh bằng cả tên lửa không đối không và không đối đất tầm xa, xuất phát từ ngoài vùng tác chiến trực tiếp.

Tác chiến trong môi trường phòng thủ dày đặc

Trong gần ba năm, Su-57 đã đảm nhiệm nhiều vai trò: từ chế áp phòng không, không chiến, xâm nhập vùng trời có phòng thủ mạnh, đến tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thử nghiệm chiến đấu này diễn ra trong điều kiện thật, điều mà chưa có dòng tiêm kích thế hệ năm nào trên thế giới đạt được ở mức độ tương tự.

Với khả năng mang vũ khí cả trong khoang và trên giá treo ngoài, Su-57 vừa duy trì được khả năng tàng hình trong các phi vụ đặc biệt, vừa gia tăng tải trọng hỏa lực khi cần. Điều này cho phép máy bay linh hoạt thay đổi cấu hình theo từng nhiệm vụ, từ săn mục tiêu trên không đến tấn công mục tiêu mặt đất hoặc hải quân.

Tuy vậy, lực lượng Su-57 của Nga vẫn ở quy mô nhỏ. Dù ngành công nghiệp quốc phòng đặt mục tiêu tăng 67% sản lượng trong năm 2024, nhưng chỉ có hai lô bàn giao trong năm đó. Phó Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Alexander Maksimtsev, cuối tháng 7 vừa qua khẳng định kế hoạch tăng tốc giao hàng đang được triển khai, hứa hẹn biên chế nhiều hơn trong năm tới.

Chuẩn bị cho thế hệ vũ khí tiếp theo

Ngoài các loại tên lửa đã thử nghiệm, Su-57 được cho là đã tích hợp tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không mới - chưa được tiết lộ thông số cụ thể vào tháng 8/2025. Trước đó, tháng 10/2023, máy bay này cũng được cho là mang được loại tên lửa hành trình tầm siêu xa mới, phát triển trên nền tảng Kh-101/102. Sự kết hợp này giúp Su-57 có thể tấn công mục tiêu cách xa hàng nghìn km mà không cần xâm nhập sâu, giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện và đánh chặn.

Việc Nga tăng cường triển khai Su-57 theo biên đội cho thấy một bước tiến đáng kể về chiến thuật và năng lực phối hợp giữa các máy bay tàng hình. Đây cũng là cơ hội để Moskva thu thập dữ liệu thực chiến quý giá, hoàn thiện cả nền tảng máy bay lẫn các loại vũ khí đi kèm. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Su-57 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược không kích của Nga.