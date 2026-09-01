Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã công bố dữ liệu chi tiết về tên lửa siêu thanh 3M22 của Nga thuộc tổ hợp Zircon.

GUR đã công bố trên cổng thông tin War & Sanctions mô hình 3D và thông tin chi tiết về các bộ phận của tên lửa Zircon, đi kèm danh sách công ty sản xuất, nhân viên của họ và các thiết bị nước ngoài được sử dụng.

Tên lửa này ban đầu được thiết kế để tấn công các mục tiêu từ tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân được trang bị bệ phóng thẳng đứng UKSK 3S14. Tuy nhiên do gặp vấn đề khi Hạm đội Biển Đen bị đánh tê liệt, người Nga đã điều chỉnh nó để phóng từ các tổ hợp Bastion-M.

Đầu đạn của tên lửa 3M22 chỉ nặng khoảng 120 kg. Để so sánh, tên lửa hành trình cỡ nhỏ Banderol có đầu đạn nặng 150 kg.

Tên lửa được phóng ra khỏi ống bảo quản bằng động cơ khởi tốc, cung cấp độ cao và tốc độ cần thiết. Sau đó động cơ đẩy chính được khởi động, cả hai động cơ đều sử dụng nhiên liệu rắn.

Việc điều chỉnh ban đầu đối với hướng đi tên lửa đến địa điểm mục tiêu được thực hiện bởi các động cơ của hệ thống định hướng và ổn định. Chúng được đặt trên vỏ bảo vệ, sau đó tách ra khỏi quả đạn.

Tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon có thông số kỹ thuật khác xa những gì Nga tuyên bố.

Tốc độ Mach 9 mà Nga tuyên bố không tương ứng với điều kiện sử dụng thực tế. Vận tốc tối đa được ghi nhận của 3M22 không vượt quá Mach 6,8 và thông số này còn không được duy trì trong suốt chuyến bay.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa là loại kết hợp, bao gồm phương thức dẫn theo quán tính hoạt động trong giai đoạn bay hành trình, và đầu dò radar chủ động được kích hoạt trong giai đoạn cuối.

Việc tính toán và điều khiển được thực hiện bởi tổ hợp máy tính kỹ thuật số Baget-83, module này là điển hình cho hầu hết các tên lửa đạn đạo của Nga.

Tên lửa được điều hướng bằng hệ thống lái điện thủy lực và các cánh lái khí động học có thể gập lại ở phần đuôi. Ở trạng thái hành quân, những cánh lái này được gập lại.

Toàn bộ phần đuôi của tên lửa 3M22 được làm bằng titan để chịu được tải trọng tương ứng. Đây là cơ sở cho vị trí đặt các thiết bị điều khiển của quả đạn.

Ngoài thông số kỹ thuật, GUR còn công bố dữ liệu về 70 doanh nghiệp tham gia sản xuất loại tên lửa này.

Zircon sử dụng các linh kiện đặc biệt từ Hoa Kỳ, bao gồm bộ khuếch đại TGA2704 của TriQuint Semiconductor và mạch tích hợp lập trình Altera Cyclone II EP2C5T144I8N KBBD9Y2043U của Intel.