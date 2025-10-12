Bất ngờ lớn khi Kh-69 tối tân bị bắn hạ bởi tên lửa giá rẻ APKWS

Đêm 10 tháng 10, lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-69 trong khu vực do Bộ tư lệnh Không quân Vostok quản lý thông qua tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS.

Tổng cộng trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào đêm 10 tháng 10, phòng không Ukraine đã bắn hạ được 1 trong 4 tên lửa hành trình Kh-69 mới nhất do Nga phóng.

Căn cứ vào video được công bố, vụ việc được thực hiện bằng tên lửa phòng không có hệ thống dẫn đường bằng laser. Nhà phân tích OSINTtechnical trên mạng xã hội X xác định rằng đó là đạn APKWS.

APKWS (Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến) là một dự án của BAE Systems. Hệ thống dẫn đường laser bán chủ động tích hợp đã biến rocket không dẫn đường Hydra 70 mm thành tên lửa đa năng, giá thành thấp.

Ukraine đã sử dụng thành công loại tên lửa này, chủ yếu để chống lại máy bay không người lái kể từ năm 2023. Được biết chi phí cho một quả APKWS chỉ khoảng 25.000 đô la.

Tên lửa hành trình Kh-69 bị bắn hạ bởi APKWS.

Tên lửa Kh-69, còn được gọi là Kh-59MK2 trong lần trình làng công khai đầu tiên vào năm 2009, được phát triển và sản xuất tại cơ sở của Cục thiết kế Raduga.

Năm 2015, Kh-59MK2 được thiết kế lại hoàn toàn, sử dụng các thành phần tàng hình. Chỉ có hệ thống dẫn đường gần như không thay đổi. Thân tên lửa được thiết kế lại theo hình hộp, phù hợp để lắp đặt trong khoang vũ khí của Su-57, mặc dù có khả năng treo trên các giá treo bên ngoài.

Nhà sản xuất tuyên bố rằng tên lửa này có thể được sử dụng với chiến đấu cơ Su-30MK, Su-34, Su-35S, MiG-35S và MiG-29K.

Phần trên của thân tên lửa có một cặp cánh có thể thu vào và mở ra khi bay. Động cơ phản lực cánh quạt nằm bên trong thân, không giống như động cơ của Kh-59MK2, nằm trong một vỏ ngoài.

Nga tuyên bố tên lửa mang đầu đạn nặng 310 kg, tổng khối lượng 710 kg. Tầm bắn tối đa 290 km, tốc độ bay khoảng 700 - 1.000 km/giờ.

Việc phát triển được hoàn tất sau khi cuộc chiến toàn diện của Nga chống Ukraine bắt đầu. Lần sử dụng đầu tiên được xác nhận là vào tháng 2 năm 2024.