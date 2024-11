Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Toàn (30 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “giết người”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố thêm tội “tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” đối với Toàn.

Đối tượng Toàn

Trước đó, Công an phường Hóa An nhận được tin báo từ tiểu thương về việc xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng công an đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hóa Anbắt giữ được đối tượng Toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống.

Toàn làm việc tại Nghiệp đoàn bốc xếp cá tại chợ Hóa An từ nhiều năm nay. Theo lời khai của Toàn, Toàn với anh D, anh A. và chị T. không có liên quan gì tranh giành địa bàn. Nguyên nhân vì 3 người trên nghi ngờ Toàn báo công an về việc anh chị đó chơi cờ bạc. “Tôi không có báo. Chỉ vì nghi ngờ vậy mà anh D., anh A. đánh tôi nên tôi bực tức và về xách súng lên bắn anh D, chị T. và anh A.” - Toàn khai.

Hiện trường vụ án mạng khiến ông A. tử vong sau khi bị bắn

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống hàng ngày, không phải là mâu thuẫn của băng ổ nhóm tranh giành địa bàn. Không tìm được tiếng nói chung, Toàn đã mua súng trên mạng về bắn nạn nhân.

Theo Công an phường Hoá An, vụ nổ súng tại chợ Hóa An là sự việc mà lần đầu tiên xảy ra mất an ninh trật tự trong 10 năm qua. Chợ Hóa An thuộc sự quản lý của UBND TP Biên Hòa. Để phục vụ cho công tác bốc hàng, dỡ hàng lên xuống, phía Liên đoàn lao động TP Biên Hòa đã thành lập nghiệp đoàn bốc xếp và nghiệp đoàn bốc xếp này hoạt động theo quy chuẩn, quy định và có pháp nhân.