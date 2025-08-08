Trong khi các nhà đầu tư truyền thống vẫn đang bàn tán về thị trường chứng khoán hay bất động sản, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra trong thói quen đầu tư của người Việt Nam. Tài sản số, hay còn gọi là tiền điện tử, đã vượt qua cả hai kênh đầu tư truyền thống này để trở thành loại tài sản được quan tâm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2025.

Theo dữ liệu từ Google Trends đầu năm 2025, lượng tìm kiếm về tài sản số của người Việt Nam đã chính thức vượt qua cả chứng khoán và bất động sản. Điều này không chỉ phản ánh một xu hướng tìm hiểu mà còn cho thấy sự thay đổi căn bản trong tâm lý và hành vi đầu tư của người dân.

Lượng tìm kiếm về tài sản số của người Việt trên Google còn vượt cả chứng khoán

Khảo sát "Nhà đầu tư tài sản mã hóa tại Việt Nam 2025" do IVY thực hiện với hơn 4.300 phản hồi đã khẳng định xu hướng này. Ông Nguyễn Duy Tín, Giám đốc điều hành của IVY, cho biết kết quả khảo sát cho thấy người Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sang tài sản số, với 59% nhà đầu tư tham gia thị trường này để tìm kiếm cơ hội tự do tài chính.

Con số ấn tượng nhất có lẽ là Việt Nam hiện có khoảng 21,2 triệu người trưởng thành đã từng sở hữu hoặc sử dụng tài sản số, gần gấp đôi so với 9 triệu tài khoản chứng khoán hiện tại. Báo cáo "Vietnam Crypto Market 2025" của Tiger Research, đơn vị nghiên cứu hàng đầu về Web3 tại châu Á, cho thấy khối lượng giao dịch tài sản số hàng năm tại Việt Nam đã vượt mốc 100 tỷ USD, đưa nước ta vào top 5 thế giới về mức độ phổ cập tiền điện tử.

Có đến 17 triệu người Việt hiện sở hữu tài sản số

Điều thú vị là sự quan tâm này không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu mà đã chuyển thành hành động đầu tư cụ thể. Khảo sát của IVY cho thấy 60% nhà đầu tư Việt Nam tự nhận mình là nhóm "Holder" - những người đầu tư dài hạn, thể hiện niềm tin bền vững vào tiềm năng của tài sản số. Đặc biệt, lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư này là các dự án blockchain cơ sở hạ tầng, cho thấy sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về công nghệ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công trong hành trình đầu tư tài sản số. Khảo sát cho thấy gần một nửa nhà đầu tư có thu nhập dưới 500 USD mỗi tháng đã phải chịu thua lỗ, trong khi nhóm có thu nhập từ 500-2000 USD trở lên thường có hiệu suất đầu tư tốt hơn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có đủ kiến thức và nguồn lực tài chính khi tham gia thị trường này.

Khảo sát của IVY và Bybit cho thấy, những người thu nhập dưới 500 USD thường có hiệu suất đầu tư thấp hơn

Về nguồn thông tin, hơn 70% nhà đầu tư Việt Nam dựa vào cộng đồng các hội nhóm online và offline để tìm kiếm thông tin đầu tư, trong khi các KOL (Key Opinion Leaders) lại đứng ở vị trí thấp nhất về mức độ tin tưởng. Điều này cho thấy người Việt ưa thích chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người cùng cảnh ngộ hơn là tin theo lời khuyên của các nhân vật có ảnh hưởng.

Trong khi nhà đầu tư thường tìm kiếm thông tin từ cộng đồng, các KOL lại không có nhiều ảnh hưởng

Bối cảnh này diễn ra trong lúc Việt Nam đang có những bước tiến quan trọng về mặt pháp lý. Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, chính thức công nhận tài sản số trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Điều này hứa hẹn mang lại sự bảo vệ pháp lý cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain cũng như người dùng và nhà đầu tư.

Không chỉ có khung pháp lý thuận lợi, Việt Nam còn thu hút sự chú ý của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Trong nửa đầu năm 2025, đại diện các sàn như Binance và Bybit đã đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội. Đáng chú ý nhất là cuộc gặp của đại diện tập đoàn Dunamu - đơn vị quản lý sàn Upbit (top 3 toàn cầu) với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 29 tháng 7, bày tỏ mong muốn đầu tư sâu vào mảng tài sản số tại Việt Nam.

Theo ông Tín từ IVY, vai trò của giáo dục và truyền thông trong lĩnh vực tài chính số là vô cùng quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng kiến thức chuẩn về blockchain và tài sản số cần được truyền đạt đúng cách trong các trường đại học, đồng thời các kênh truyền thông và cộng đồng cần có sứ mệnh lan tỏa những kiến thức đúng đắn thay vì tạo kỳ vọng ảo.

Với tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh mẽ và quá trình số hóa diễn ra trên nhiều lĩnh vực, kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô 45 tỷ USD vào năm 2025. Sự kết hợp giữa nền tảng dân số trẻ am hiểu công nghệ, kinh tế vĩ mô ổn định và những thành công sớm trong Web3 đã giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường crypto dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Giai đoạn 2025-2026 được các chuyên gia đánh giá là mang tính quyết định đối với tương lai của thị trường tài sản số Việt Nam. Nếu các chương trình thí điểm thành công và khung pháp lý được hoàn thiện, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trung tâm crypto được quản lý chặt chẽ tại Đông Nam Á, vừa mang lại sự rõ ràng cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ người dùng nhưng vẫn mở cửa cho đổi mới sáng tạo.