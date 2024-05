Bất ngờ: Khởi tố người phụ nữ bị lừa 30,2 tỷ đồng khi đăng ký chạy marathon

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (SN 1989, TP Quy Nhơn) vì liên quan đến hành vi tham ô tài sản, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi là nạn nhân trình báo bị lừa đảo hơn 30 tỷ đồng khi đăng ký tham gia giải chạy Kun Marathon ở trên trang Facebook.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ, ngày 21/4 trong lúc lướt Facebook, thấy có cuộc thi “Kun Marathon - 2024” diễn ra vào tháng 6/2024 tại TP Quy Nhơn, nên Chi đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu ruột của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là một trang fanpage lừa đảo. Vì thế, sau khi thấy Chi đăng ký tham gia, trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh, số điện thoại 0587942158 để tiện trao đổi. Sau đó, Hoàng Phương Anh gửi cho Chi link để đăng ký họ tên 3 bé.

Lúc này, Đặng Quang Vinh được cho là chủ Fanpage, hướng dẫn Chi vào một nhóm Telegram. Vinh gửi lên nhóm Telegram hình ảnh chiếc băng đầu gối thể thao nhãn hiệu Adidas trị giá 640.000 đồng, yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty, công ty cam kết sẽ trả lại đúng số tiền đã chuyển. Thấy các thành viên khác đã chuyển, Chi cũng chuyển.

Sau khi thực hiện theo các bước mà tội phạm lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng.

Sau đó, các đối tượng đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi đã chuyển hơn 30,2 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Do không có đủ tiền trong tài khoản, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân của mình chỉ trong 1 đêm với hơn 20 tỷ đồng. Đáng nói, Chi khai phần lớn số tiền tham ô này là để chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan điều tra cũng xác minh dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, thực chất là công ty ma.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong hơn một tháng qua, các lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn tỉnh đã tiếp nhận 21 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 35 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn thư trình báo bị lừa khi tham gia giải chạy marathon. Nhiều trường hợp bị lừa số tiền 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, thậm chí trên 30 tỷ đồng.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra một cách phổ biến. Đặc biệt thời gian vừa qua, các giải chạy marathon đang rất "hot", thu hút được số lượng lớn người tham dự, đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng, dẫn dụ người có nhu cầu đăng ký nộp tiền, hay làm các nhiệm vụ nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, công an đề nghị người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác.

