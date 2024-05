Ngày 22/5, Công an huyện Thanh Trì cho biết đã có kết quả ban đầu vụ bé gái Đ.T.N.L (12 tuổi) sinh con sau 1 tháng lấy mẫu. Cụ thể, "kết quả AND cho thấy giữa cháu bé mới sinh và người đàn ông mà dư luận tình nghi không cùng huyết thống” - cán bộ công an chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM.

Gia đình bé Đ.T.N.L cũng đã nhận được kết quả ADN do công an cung cấp như trên. Bố nạn nhân tiết lộ với nguồn trên rằng bé cũng kể thêm với gia đình về việc quan hệ với một người đàn ông khác.

Trước đó, ngày 17/4, đại diện Công an huyện Thanh Trì đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN con của bé Đ.T.N.L (12 tuổi) để thực hiện giám định ngay sau khi nạn nhân sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trong chiều tối ngày 17/4, bé L. được các bác sĩ phẫu thuật sinh mổ thành công một bé trai nặng 3 kg, được đặt tên là Đ.T.T.M. Cả hai mẹ con tình trạng sức khỏe tốt.

Bé L. và con trai mới sinh. Ảnh: PNVN & NLĐ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái bị hiếp dâm dẫn đến mang thai.

Như vậy, kết quả giám định mẫu ADN cái thai trong bụng bé gái 12 tuổi là căn cứ quan trọng để xác định hung thủ gây ra vụ việc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan công an tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, anh A (bố cháu L.) cho hay do công việc bận rộn, thời gian anh dành cho con ít nên mới để xảy ra cơ sự này. Bé tuy mới 12 tuổi nhưng có thân hình phổng phao, nặng gần 50kg vào tháng 1/2024 và tăng lên 58kg khi nhập viện sinh nở.

Trong một ngày ăn giỗ họ hàng, người thân phát hiện bụng bé to bất thường và nghi ngờ. Mặc dù ban đầu anh không chấp nhận đưa con đi kiểm tra, nhưng sau nhiều lần họ hàng thuyết phục, anh đã nhượng bộ. Do bận rộn, anh A nhờ người nhà đưa L đi khám và phát hiện ra rằng bé đã mang thai được 6 tháng 2 ngày.

"Trong suốt 6 tháng con mang thai không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện ra. Ngoài ra, vì mải mưu sinh nên cũng không thể chăm lo hết được cho con", anh A ngậm ngùi chia sẻ với nguồn trên.

Tổng hợp