Vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội: Bao lâu sẽ có kết quả xét nghiệm ADN?

Liên quan đến việc bé gái 12 tuổi ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) sinh con sau khi bị hiếp dâm, tối ngày 17/4, trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN con của bé Đ.T.N.L (12 tuổi) để thực hiện giám định.

Cũng trong chiều tối ngày 17/4, bé L. được các bác sĩ phẫu thuật sinh mổ thành công một bé trai nặng 3 kg, được đặt tên là Đ.T.T.M. Cả hai mẹ con tình trạng sức khỏe tốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái bị hiếp dâm dẫn đến mang thai. Nghi can bị công an cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bố cháu L. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Cho đến nay, danh tính nghi can chính của vụ việc chưa được cơ quan công an công bố. Song theo thông tin từ anh A. (bố cháu L.) trao đổi với nhiều cơ quan báo chí thì: "Cháu bị người đàn ông là hàng xóm xâm hại nhiều lần. Ông này lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều, khi tôi đi làm không ở nhà để hãm hại cháu. Con gái tôi còn nhỏ chưa nhận thức đầy đủ, ông V. đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con tôi”.

Đáng chú ý, anh A. nói thêm với báo Tin tức rằng người này chỉ thừa nhận có hành vi sàm sỡ và chối bỏ cái thai đó, đổ tội cho cháu bé 12 tuổi có thai với người khác. Tuy nhiên, anh A. khẳng định với phóng viên, con gái của anh vừa bước vào tuổi dậy thì, chưa hề có bạn trai, chưa có người yêu. Tại cơ quan Công an, cháu L cũng khai rõ người đàn ông hàng xóm là người đã có hành vi dâm ô với cháu, là người làm cháu mang thai; ngoài ra, cháu L không qua lại với bất kỳ ai.

Vì vậy, kết quả giám định mẫu ADN cái thai trong bụng bé gái 12 tuổi là căn cứ quan trọng để xác định hung thủ gây ra vụ việc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan công an tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Cháu L. nhập viện sinh con. Ảnh: PLO

Thông thường, các trung tâm xét nghiệm ADN trả kết quả trong vòng 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà thời gian trả kết quả có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn.



Theo tư vấn của một Trung tâm xét nghiệm di truyền ở Hà Nội, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả xét nghiệm ADN:

Loại xét nghiệm: Thời gian trả kết quả xét nghiệm ADN có thể thay đổi tùy theo loại xét nghiệm.

Mục đích của xét nghiệm ADN: Mục đích sử dụng xét nghiệm ADN cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi kết quả. Khi xét nghiệm ADN được thực hiện cho mục đích liên quan đến pháp luật hoặc hành chính, quy trình và thời gian trả kết quả có thể phức tạp hơn.

Mẫu xét nghiệm: Các mẫu xét nghiệm ADN hay được sử dụng nhiều như máu, móng tay, niêm mạc miệng,... sẽ nhanh hơn xét nghiệm các mẫu xương. Do đó thời gian trả kết quả cũng phụ thuộc vào mẫu xét nghiệm cần xác định huyết thống.

Mối quan hệ huyết thống cần kiểm tra: Mối quan hệ huyết thống trực hệ (bố/mẹ - con đẻ) sẽ có thời gian trả kết quả nhanh hơn việc kiểm tra các mối quan hệ họ hàng trong gia đình.

Việc xét nghiệm ADN vụ bé gái 12 tuổi sinh con sẽ xác định cha đứa trẻ. Sau khi có kết quả ADN, đối tượng gây ra vụ việc có thể đối mặt với mức án tùy mức độ vi phạm.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn LS TP Hà Nội - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái Đ.T.N.L.) cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng: Bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, và cháu đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ để cấu thành tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 của Bộ luật Hình sự.

Theo lời lể từ bố của nạn nhân, nghi phạm đã nhiều lần xâm hại con gái ông nên rõ ràng hành vi này phạm vào Điều 142 khoản 2 của BLHS 2015, với các tình tiết tăng nặng là gây cho nạn nhân mang thai và phạm tội nhiều lần, dự kiến mức án từ 12 đến 20 năm tù giam.

Luật sư Hùng cũng có cuộc trao đổi với báo Dân Trí và cho biết thêm, với mức án tối đa là 20 năm tù giam, đây là một trường hợp phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất cao.

Ông Hùng còn chỉ ra rằng, tội phạm hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi được coi là hành vi cần phải lên án vì gây ra hậu quả nặng nề về mặt tâm lý, vật chất và xã hội cho trẻ em, và là hành vi cần được lên án mạnh mẽ cũng như xử lý nghiêm minh bởi pháp luật để bảo vệ trẻ em khỏi những hành vi bạo lực và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tình dục.

Tổng hợp