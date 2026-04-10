Bất ngờ kết hợp với Nhật Bản, Ukraine giải bài toán “khó nhằn” của vũ khí Nga

Bầu trời Ukraine và Trung Đông đang có một điểm chung: Các dòng máy bay không người lái tấn công sản xuất hàng loạt đang áp đảo các hệ thống phòng không truyền thống. Thực trạng này buộc các quân đội hiện đại phải phóng những quả tên lửa trị giá hàng triệu USD chỉ để đánh chặn những mục tiêu có giá rẻ hơn cả một chiếc xe hơi cũ.

Trước thực trạng này, một liên minh đột phá giữa "gã khổng lồ" tập đoàn Nhật Bản và startup Ukraine dày dạn kinh nghiệm chiến trường đã ra đời, mang theo một giải pháp mang tính cách mạng.

Drone giá rẻ lên ngôi

Cuộc xung đột tại Ukraine đã chứng minh rằng drone giá rẻ, khi được triển khai trên quy mô lớn, sẽ trở thành nhân tố quyết định trên chiến trường. Mỗi ngày, và đặc biệt là ban đêm, Nga liên tục phóng các đợt đạn tuần kích Shahed do Iran thiết kế vào các thành phố của Ukraine.

Đây không còn là vấn đề khu vực riêng lẻ. Mối đe dọa tương tự đang định hình lại cục diện tại Trung Đông. Các hệ thống phòng không đắt đỏ của phương Tây đang phải vật lộn để duy trì tỷ lệ đánh chặn trước làn sóng drone giá rẻ, vốn được thiết kế để tiêu hao nguồn lực đối phương.

Toru Tokushige, người sáng lập kiêm CEO của Terra Drone, đã dành cả năm qua để cảnh báo thế giới về sự "bất đối xứng" nguy hiểm này.

“Mỗi ngày tại Ukraine, các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa diễn ra liên tục — ba đến bốn lần một ngày, bất kể đêm ngày,” ông Tokushige phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyiv vào ngày 31/3.

“Ban đầu, lưới lửa phòng không phụ thuộc vào các tên lửa đắt tiền. Một chiếc drone Shahed chỉ có giá khoảng 30.000 - 40.000 USD, trong khi một quả tên lửa đánh chặn có thể tốn từ 1 - 2 triệu USD. Nhưng với drone đánh chặn, chi phí chỉ còn khoảng 2.000 - 3.000 USD. Điều này thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.”

Hiệu quả của drone đánh chặn giờ đây đã được chứng minh không thể chối cãi trên trường quốc tế, trở thành ưu tiên hàng đầu của an ninh toàn cầu.

Sự giao thoa của hai thế giới

Để giải quyết cuộc khủng hoảng, hai thực thể với quy mô hoàn toàn khác biệt đã bắt tay nhau.

Terra Drone Corporation là một "ông lớn" công nghệ Nhật Bản với khoảng 650 nhân viên. Thành lập cách đây một thập kỷ, công ty đã thống trị thị trường drone công nghiệp toàn cầu và hệ thống quản lý bay không người lái (UTM). Họ vừa công bố tiến quân mạnh mẽ vào lĩnh vực quốc phòng. Đây là một doanh nghiệp tầm cỡ với 60% doanh thu đến từ thị trường ngoài Nhật Bản.

Ở phía đối diện là Amazing Drones, một startup công nghệ quốc phòng Ukraine sinh ra từ khói lửa chiến tranh, có trụ sở tại Kharkiv.

Ngày nay, Amazing Drones là thành viên chủ chốt của cụm liên minh quốc phòng Brave1, chuyên phát triển các dòng drone đánh chặn tiên tiến dựa trên kinh nghiệm thực chiến khắc nghiệt.

Thành quả của sự hợp tác này là một dòng drone đánh chặn cực kỳ hiện đại, được thiết kế chuyên biệt để săn lùng và tiêu diệt các mục tiêu như Shahed. Các thông số kỹ thuật đã phản ánh đúng yêu cầu khắt khe từ mặt trận Ukraine.

Theo ông Maksym Klymenko, CEO của Amazing Drones, mẫu drone này có thể đạt vận tốc lên tới 300 km/h, dễ dàng bắt kịp tốc độ hành trình thông thường 200 km/h của Shahed. Phạm vi hoạt động đạt 35 km với thời gian bay khoảng 15 phút.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu khả năng tàng hình ưu việt. Nhờ hệ thống đẩy bằng điện, drone có độ ồn và dấu vết nhiệt cực thấp, cho phép nó tiếp cận và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không mà không bị phát hiện.

Hiện tại, một nhân công có thể lắp ráp khoảng hai chiếc drone mỗi ngày. Tuy nhiên, Klymenko cho biết sản lượng sẽ tăng lên khi quy trình được chuẩn hóa, đồng thời nhấn mạnh rằng tốc độ sản xuất không quan trọng bằng trí thông minh của thiết bị.

“Chìa khóa không nằm ở số lượng người điều khiển, mà ở trí thông minh của chính chiếc drone — khả năng hoạt động độc lập mà không cần quá trình đào tạo vận hành phức tạp,” Klymenko khẳng định. “

Bằng cách kết hợp khả năng đổi mới thần tốc, bám sát thực chiến của Amazing Drones với quy mô công nghiệp của Terra Drone, liên minh này đang mang lại tiềm năng mới cho Ukraine.