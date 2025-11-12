Các nhà khoa học thuộc Viện Địa Vật lý Đại học Texas, Mỹ vừa công bố phát hiện bất ngờ trong quá trình nghiên cứu lớp băng cổ đại tại lưu vực Nam Cực.

Khi khoan sâu xuống lớp băng lâu đời nhất, họ phát hiện một lượng nhỏ trầm tích nằm ở tầng đáy – điều chưa từng được ghi nhận trước đây.

Theo nhà nghiên cứu Duncan Young, trầm tích này có thể đã được lớp băng mang theo khi di chuyển chậm qua dãy núi ngầm bên dưới, rồi lắng đọng lại trong lưu vực. Quá trình này được cho là diễn ra trong khoảng từ 14 đến 30 triệu năm.

Phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự biến đổi khí hậu qua thời gian, bởi lớp băng cổ lưu giữ các hóa chất và bong bóng khí như “vòng tuổi” của Trái Đất. Mẫu băng cổ nhất hiện nay được xác định có niên đại khoảng 800.000 năm.

Ngoài ra, nơi có nhiều trầm tích thường sinh ra nhiệt địa chất cao, khiến lớp băng tan chảy ở đáy và hình thành các hồ ngầm.

Việc xác định các khu vực có lớp băng liên tục lâu đời nhất là chìa khóa để nghiên cứu sâu hơn về lịch sử khí hậu và tìm cách làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu.