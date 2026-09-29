Bất ngờ được nữ đại gia hơn 3 tuổi theo đuổi, càng được chiều chuộng tôi càng sợ hãi

Tôi biết mình đang đứng trước một cám dỗ rất lớn.

Tôi yêu Thương hơn 3 năm, chúng tôi từng nghĩ sẽ cưới, từng bàn chuyện sau này ở đâu, mua nhà thế nào, rồi sinh con ra sao. Thế nhưng càng yêu lâu, những chuyện nhỏ nhặt càng dễ trở thành nguyên nhân khiến cả hai mệt mỏi. Gần đây chúng tôi cãi nhau liên tục, từ chuyện tiền bạc, công việc cho đến cách cư xử với gia đình hai bên. Cuối cùng, sau một trận cãi vã lớn, Thương nói chia tay. Tôi cũng tự ái, không níu kéo. Vậy là chúng tôi thực sự dừng lại.

Đúng lúc tôi đang chênh vênh nhất thì Phương xuất hiện. Chị hơn tôi 3 tuổi, mới chuyển về khu phố gần nhà tôi được khoảng hai tháng. Ban đầu tôi chỉ biết chị là một người phụ nữ khá nổi bật, ăn mặc sang trọng, đi xe đẹp. Sau này tôi mới biết Phương đã từng kết hôn, có một cô con gái 6 tuổi và hiện đang là bà chủ của 4 spa lớn. Chị sống trong một căn biệt thự rộng, cuộc sống nhìn vào thấy hoàn toàn khác với tôi.

Phương chủ động làm quen rồi dần dần tán tỉnh tôi. Chị không giấu việc có cảm tình với tôi, nhưng cũng không ép buộc. Những lần đi chơi cùng nhau, chị rất chiều tôi. Có lần tôi chỉ đứng nhìn một đôi giày khá lâu, chị hỏi tôi thích thì mua. Tôi từ chối nhưng cuối cùng vẫn cầm túi giày về. Một lần khác, chị kéo tôi vào một cửa hàng quần áo nam, chọn cho tôi mấy bộ đồ mà trước giờ tôi chỉ dám nhìn qua cửa kính.

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Điều khiến tôi khó xử không phải chuyện những món quà đắt tiền, mà là cảm giác được một người phụ nữ quan tâm rất rõ ràng. Phương biết tôi thích gì, nhớ những chuyện tôi vô tình kể, lúc tôi mệt cũng hỏi han. Chị còn đưa tôi đến những nơi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào.

Tôi biết mình đang đứng trước một cám dỗ rất lớn.

Một bên là Thương, người tôi đã yêu hơn 3 năm, nhưng hiện tại chúng tôi đã chia tay và những mâu thuẫn cũ chưa chắc có thể giải quyết nếu quay lại. Một bên là Phương, người phụ nữ hơn tôi 3 tuổi, từng trải, giàu có, có cuộc sống ổn định và đang dành cho tôi rất nhiều tình cảm.

Nhưng tôi cũng hiểu một điều rất đơn giản: nếu tôi bước đến với Phương chỉ vì chị giàu, chiều chuộng và cho tôi một cuộc sống dễ chịu hơn, thì có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai.

Tôi chưa biết mình có thực sự rung động với Phương hay chỉ đang bị sự hào nhoáng của cuộc sống ấy cuốn đi. Càng được chị quan tâm, tôi càng thấy mình phải cẩn thận. Bởi một món quà có thể khiến người ta vui trong vài ngày, nhưng một mối quan hệ thì không thể sống bằng những món quà.

Sau khi chia tay Thương, tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để biết mình muốn gì. Tôi không biết mình nên rời xa Phương, quay lại xin lỗi Thương rồi nối lại tình cảm, hay cứ bước tiếp, thử yêu đương và chung sống với một người từng trải như Phương?