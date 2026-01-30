Ngày 29/1, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, vừa hỗ trợ xác minh, giúp người dân chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng nhận lại tiền đầy đủ và minh bạch.

Trước đó vào ngày 14/1, chị Trần Thị Nguyệt (26 tuổi, trú xóm Tràng Sơn, xã Hợp Minh, Nghệ An) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận số tiền 1 tỷ đồng từ người lạ không có lý do. Sau khi nhận tiền, chị Nguyệt lập tức đến trụ sở Công an xã Hợp Minh để trình báo.

Chị Trần Thị Nguyệt đến công an xã trình báo và hỗ trợ xác minh, hoàn chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho người chủ.

Qua xác minh, Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là chị Phạm Thị Thúy Vân (SN 1974, trú tại khu phố 7, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nên đã liên lạc để xác minh.

Theo chị Vân trình bày, do bản thân bất cẩn trong quá trình thực hiện giao dịch nên chuyển khoản nhầm số tiền 1 tỷ đồng cho người lạ. Trong lúc đang hoảng sợ và chưa biết cách gì để lấy lại tiền thì được Công an xã Hợp Minh liên hệ.

Chị Vân viết thư cảm ơn Công an xã Hợp Minh.

Do điều kiện khoảng cách địa lý, đồng thời để tạo thuận lợi giúp chị Vân nhận lại số tiền. Công an xã Hợp Minh cử cán bộ cùng chị Nguyệt đến ngân hàng để hoàn trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho chị Vân đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Nhận lại được số tiền lớn, chị Vân vô cùng xúc động và đã viết thư cảm ơn về sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an cũng như cảm ơn chị Trần Thị Nguyệt.