Ba lần kiểm tra công ty nghi dùng thịt bẩn chế biến suất ăn cho học sinh TPHCM không phát hiện vi phạm

Chiều 29/1, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến nghi vấn thịt bẩn có trong suất ăn bán trú của hàng loạt trường học tại TPHCM vừa được báo chí phản ánh những ngày qua.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước (TPHCM), thông tin đơn vị cung cấp suất ăn mà báo chí phản ánh là Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. UBND xã khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm", bà Hạnh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước (TPHCM) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

Thông tin thêm về sự việc, bà Hạnh nói ngay khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, UBND xã Phước Kiểng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin. Đồng thời, địa phương cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ các nội dung thông tin phản ánh.

Bên cạnh đó, UBND xã đã chỉ đạo các ngành cử nhân sự phối hợp, hỗ trợ đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của TPHCM tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền.

Trả lời câu hỏi về tình hình kiểm tra công ty nêu trên, bà Hạnh cho hay t ừ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Hiệp Phước đã từng tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lần 1, ngày 17/10/2025, UBND xã đã phối hợp với đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra công ty nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Lần 2, ngày 9/1/2026, Công an xã Hiệp Phước và Phòng Kinh tế xã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TPHCM kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với công ty trên.

"Đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu thực phẩm và mẫu nước thải của công ty để phân tích, kiểm nghiệm theo quy định. Hiện nay, đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng", bà Hạnh thông tin.

Lần gần nhất kiểm tra vào ngày 28/1, cơ quan chức năng của UBND xã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện Công ty cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh, Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Kể từ 1/7 đến nay, chính quyền địa phương đã tiếp nhận một thông tin phản ánh liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra theo thẩm quyền vào ngày 9/1 và đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng.

Thông tin thêm về sự việc, bà Hạnh cho biết địa phương sẽ chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn.

Cùng với đó, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường trong việc giám sát quy trình nhập. chế biến, phân phối, bảo quản thực phẩm và công khai kết quả kiểm tra đến phụ huynh.

UBND xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan truyền thông ngay khi có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm tại Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) của Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Công an TPHCM. Đồng thời sẽ phối hợp xử lý nghiêm cơ sở nếu phát hiện vi phạm.