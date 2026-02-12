Bất ngờ danh tính người tự ý "xẻ'' vỉa hè để thu 1 triệu đồng/ô buôn bán Tết

Từ sáng ngày hôm nay (12/2), mạng xã hội lan truyền bài đăng từ tài khoản ẩn danh phản ánh tình trạng kẻ ô vỉa hè, thu của mỗi tiểu thương có nhu cầu bán hàng Tết 1 triệu đồng/ô trên tuyến đường Mẹ Suốt (Quảng Trị). Bài đăng sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng gây xôn xao MXH. (Ảnh chụp màn hình)

Báo Tiền Phong thông tin, ghi nhận thực tế cho thấy dọc tuyến đường Mẹ Suốt có xuất hiện các vạch sơn màu trắng chia thành từng ô, được đánh số thứ tự. Không chỉ ở đường Mẹ Suốt, tại tuyến Quách Xuân Kỳ – khu vực trước tượng đài Mẹ Suốt, sát chợ Đồng Hới tình trạng chia ô, đánh số và thu tiền với mức tương tự cũng được người dân phản ánh.

Một số tiểu thương chia sẻ trên Tiền Phong rằng, mỗi ô được “bán” với giá 1 triệu đồng, tiền nộp trực tiếp tại Ban quản lý chợ Đồng Hới. Đại diện chợ xác nhận có việc thu tiền tại khu vực đường Mẹ Suốt.

Mỗi ô được đánh dấu trong khoảng 1 m. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên người trực tiếp thu tiền không phải cán bộ Ban quản lý chợ mà là ông Lê Mạnh Long – người được phường Đồng Hới ký hợp đồng quản lý một bãi giữ xe gần đó. Trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, ông Long thừa nhận việc thu 1 triệu đồng cho mỗi ô hơn 1 mét để phục vụ công tác vệ sinh khu vực. Nhưng ông Long không đưa ra được quy định nào làm cơ sở cho việc thu tiền này.

Trước sự việc trên, chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết: "Nắm thông tin sự việc, chúng tôi làm việc ngay và yêu cầu người vi phạm tẩy xóa vết sơn, trả lại vỉa hè nguyên trạng. Cùng với đó yêu cầu trả lại tiền thu trái quy định của 7 người và xin lỗi". Đến trưa nay, các vạch chia ô tự phát đã được người vi phạm xóa bỏ.