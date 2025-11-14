Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con cái hạnh phúc, thành đạt, và thật thông minh. Nhưng có rất nhiều lời khuyên về cách nuôi dạy con cái. Bạn nên nghe ai? Và lời khuyên nào đáng tin cậy? Để trả lời những câu hỏi đó, bài báo này sẽ cung cấp bí quyết nuôi dạy trẻ thông minh và các hoạt động bạn có thể làm để kích thích và khuyến khích sự phát triển não bộ của trẻ.

Ăn sáng bổ dưỡng

Trẻ ăn bữa sáng cân bằng giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây cung cấp năng lượng cho não. Các món ăn sáng từ trứng tốt cho não. Chúng cung cấp choline, vitamin nhóm B, cải thiện trí nhớ, chức năng nhận thức, hỗ trợ hoạt động của tế bào não.

Trẻ nên tránh các món ăn nhanh, chiên rán nhiều dầu mỡ, chế biến sẵn, đồ uống có đường vì chúng có thể làm chậm quá trình phát triển trí não. Bé cũng cần hạn chế các chất phụ gia như chất tạo màu, bột ngọt, chất bảo quản, đồ uống có caffeine.

Tập thể dục

Tập thể dục không chỉ làm cho con bạn mạnh mẽ mà còn làm cho con bạn thông minh! Tập thể dục làm tăng lưu lượng máu lên não và xây dựng các tế bào não mới.

Kể chuyện cho con bạn nghe về những điều bố mẹ trải qua

Kể cho trẻ nghe về những trải nghiệm thời thơ ấu tuyệt vời hoặc thú vị của bạn. Thảo luận câu chuyện của bạn với chúng. Điều này cho phép con bạn học những bài học cuộc sống từ bạn. Thảo luận với con bạn cũng phát triển các kỹ năng giao tiếp, cần thiết ở trường học và nơi làm việc. Ngoài ra, hãy nói chuyện với con bạn về cách bạn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc. Điều này sẽ khiến họ học về cách đối phó với các vấn đề và định hình cách họ nhìn nhận những rào cản của họ trong tương lai. Chia sẻ với anh ấy những sai lầm bạn đã mắc phải khi ở tuổi anh ấy, tại sao và cách anh ấy nên tránh chúng.

Dạy toán cho con bạn càng sớm càng tốt

Theo nhà nghiên cứu Greg Duncan của Đại học Northwestern “Việc thành thạo các kỹ năng toán học sớm không chỉ dự đoán thành tích toán học trong tương lai, nó còn dự đoán thành tích đọc tốt trong tương lai”.

Con thông minh hơn khi có cha mẹ vui chơi trò chuyện cùng con mỗi ngày

Cha đồng hành cùng con mỗi ngày

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ gần gũi với cha chúng ít có khả năng vi phạm pháp luật, bỏ học, có các mối quan hệ lành mạnh, ít mắc các vấn đề tâm lý hơn. Theo một nghiên cứu năm 2011 nghiên cứu từ Đại học Concordia, được công bố trên Tạp chí Khoa học Hành vi Canada, con cái của những ông bố đã thực hành và sử dụng các kỹ năng nuôi dạy con tích cực có xu hướng ít gặp vấn đề về hành vi hơn và làm tốt hơn các bài kiểm tra trí thông minh. Tuy nhiên, một số trẻ không tiếp xúc với cha cũng phát triển tốt về mặt trí tuệ và cảm xúc vì có mẹ và người chăm sóc bù đắp cho sự vắng mặt của người cha.

Đọc sách cho con bạn

Bắt đầu đọc cho trẻ nghe ngay cả khi trẻ không hiểu được từ ngữ. Điều này giúp trẻ có một khởi đầu thuận lợi trong việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Những đứa trẻ được đọc sách khi còn nhỏ có nhiều khả năng phát triển niềm yêu thích suốt đời với việc đọc sách, học tốt ở trường và thành công trong cuộc sống trưởng thành. Đọc sách là một trong những hoạt động quan trọng nhất giúp trẻ thông minh.

Hãy để con bạn chơi

Khi con bạn chơi, bé không chỉ vui vẻ mà còn đang phát triển trí não. Trẻ đang tạo nền tảng cho các kỹ năng trí tuệ, xã hội, thể chất và cảm xúc của mình. Khi chơi với những đứa trẻ khác, trẻ học được cách kết hợp ý tưởng, ấn tượng và cảm xúc từ bạn bè.