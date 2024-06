Bất ngờ cắt 1 phiên bản, 'niềm tự hào chiến lược mới' của Toyota bùng nổ, doanh số tăng 71 lần

Toyota Corolla Cross bùng nổ doanh số trong tháng 5

Ngày 01/06/2024, Toyota Việt Nam đã công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 5/2024. Theo đó doanh số bán xe Toyota toàn quốc đạt 5.356 xe (tăng trưởng 19% so với tháng trước). Trong số đó, có 1.740 sản phẩm được Toyota lắp ráp trong nước; 3.616 xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.

Yaris Cross cho thấy sức hấp dẫn của mình với 902 xe bán ra. Các mẫu xe khác như Vios, Veloz Cross hay Innova Cross cũng đạt được kết quả tốt với doanh số lần lượt là 766 xe, 604 xe và 461 xe.

Bên cạnh Corolla Cross, mẫu Hilux phiên bản nâng cấp 2024 là cái tên gây ấn tượng mạnh với 308 xe được giao trong tháng 5.

Nguồn: Toyota

Đáng chú ý, ngay tháng đầu tiên chính thức bàn giao tới khách hàng (từ 6/5), Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 đã đạt doanh số ấn tượng 996 xe, cao gấp 71 lần so với tháng trước (14 xe) và hơn gần 3 lần so với tổng số xe bán ra 4 tháng đầu năm. Doanh số tháng 4 sụt giảm mạnh là do hoạt động dọn kho bản cũ và chờ bán thế hệ mới của đại lý.

Cột 1 Tháng 1 171 Tháng 2 106 Tháng 3 80 Tháng 4 14 Tháng 5 996

Bất ngờ cắt một phiên bản và nước đi chiến lược của ông lớn ngành xe

Đầu tháng 4, Toyota Việt Nam phát đi thông báo về việc phân phối mẫu Corolla Cross 2024.

Corolla Cross đời 2024 được bán từ ngày 6/5 chỉ có 2 phiên bản, lần lượt là Corolla Cross 1.8 HEV và Corolla Cross 1.8 Xăng với giá bán lẻ từ 905 triệu đồng và 820 triệu đồng; riêng màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng. Trong khi ở phiên bản cũ, xe có 3 phiên bản. Như vậy, Toyota đã loại bỏ một bản thuần xăng cho mẫu xe này.

Ảnh: Toyota

Về hiệu quả kinh doanh, việc cắt bỏ 1 phiên bản dễ khiến người dùng cho rằng sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng nhưng nhìn vào tổng thể chiến lược của Toyota thì việc cắt bỏ một phiên bản lại tương đối hợp lý.

Chiến lược này chính là hybrid.

Trong những năm gần đây khi xe xanh đang là xu thế phát triển mới. Trong chiến lược cung cấp đa dạng lựa chọn cắt giảm khí nhà kính cho khách hàng, Toyota vẫn thể hiện quyết tâm đặt cược vào dòng xe hybrid.

Trong khi nhiều nhà sản xuất khác đã ghi nhận sụt giảm về lợi nhuận, thậm chí lỗ, vì đầu tư cho xe thuần điện thì Toyota vẫn đạt mức lợi nhuận rất cao trong năm 2023 là mình chứng khá rõ ràng cho điều này.

Trước đó, Toyota đã loại bỏ toàn bộ phiên bản thuần xăng của Camry, hybrid là tùy chọn động cơ duy nhất mà khách hàng có thể lựa chọn. Corolla Cross là cái tên tiếp theo thể hiện chiến lược "rắn" hơn của ông lớn ngành xe này.

Điều gì làm nên thành công của Toyota Corolla Cross?

Rõ ràng, nhìn vào kết quả kinh doanh tháng 5 cùng sự tăng trưởng vượt bậc có thể thấy sức hút mạnh mẽ của Toyota Corolla Cross. Chính việc nâng cấp trang bị, tiện nghi và kiểu dáng, kết hợp với việc giảm giá so với bản cũ được coi là yếu tố tăng sức hấp dẫn của Corolla Cross đối với khách hàng.

Dù có mức giá giảm tới 50 triệu đồng so với phiên bản trước nhưng Toyota Corolla Cross 2024 lại được nâng cấp những trang bị đáng giá.

Toyota Corolla Cross đời 2024 có lưới tản nhiệt mang thiết kế mới, được cho là lấy cảm hứng từ tổ ong. Đi cùng đó, Toyota Corolla Cross 2024 có thay đổi nhỏ ở thiết kế cụm đèn.

Nâng cấp đáng chú ý nhất có thể kể tới phanh tay điện tử có Auto hold (tự động giữ phanh), điều mà nhiều người dùng mong đợi bởi trên phiên bản cũ. Một số thay đổi khác có thể kể tới như tính năng hỗ trợ phanh khi lùi hay trang bị khay sạc điện thoại không dây.

Cả hai bản xăng và hybrid đều trang bị kính trần toàn cảnh, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 7,55 lít/100 km với bản 1.8 V và 3,67 lít/100 bản 1.8 HEV.

Ưu điểm của Corolla Cross còn có thể kể đến là thương hiệu uy tín, khả năng vận hành bền bỉ tiết kiệm và khối động cơ hybrid êm ái, thân thiện môi trường. Các mẫu xe Toyota nói chung còn được đánh giá cao về nền tảng công nghệ, độ tin cậy và khả năng giữ giá cao.