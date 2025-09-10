Ngày 10/9, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.C. (SN 2004, trú khối Sơn Phô 2, phường Hội An Đông) về hành vi lan truyền tin giả trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 28/8, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với tiêu đề “Góc Cảnh báo”, cho rằng bản thân bị cướp tài sản vào tối 26/8 tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận phường Hội An Đông. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, gây lo lắng cho người dân.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An Đông đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường. Đến 17h cùng ngày, chủ tài khoản là anh P.T.C. đã thừa nhận toàn bộ nội dung đăng tải là bịa đặt. C. khai vì muốn xin tiền gia đình mua điện thoại mới nên đã dựng lên câu chuyện bị cướp. Sau đó, C. đã tự gỡ bỏ bài viết.

Nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Công an phường Hội An Đông đã ra quyết định xử phạt hành chính P.T.C. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông khuyến cáo người dân cần thận trọng, chỉ chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống; không đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Những hành vi “like”, “chia sẻ” hoặc bình luận tiếp tay cho tin giả cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.