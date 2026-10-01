HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất ngờ cách Khả Ngân đáp trả

Đỗ Quyên
|

Sau khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân chọn cách đáp trả bất ngờ trước nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Tối 1/10, Khả Ngân chia sẻ loạt ảnh đời thường. Cô diện crop top, quần thể thao, đội mũ và đeo kính râm.

Vòng hai nhô cao của nữ diễn viên lộ rõ trong những khung hình. Cô viết: “Đố mọi người trong hình có mấy em bé”.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh, đồng thời khen vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên trong thai kỳ.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Đây là lần đầu Khả Ngân công khai hình ảnh sau khi xác nhận nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn bạn gái cùng dòng trạng thái: “Cô ấy nói đồng ý”. Sau đó, Khả Ngân chia sẻ hình ảnh bên bạn trai và xác nhận bước vào một hành trình mới.

Khả Ngân cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã cùng cô xây dựng mái ấm nhỏ, đồng thời nhắc đến “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn và kèm biểu tượng em bé. Chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai.

Trong một số hình ảnh, video đời thường và hậu trường, nữ diễn viên được nhận xét có vòng hai đầy đặn hơn. Cô cũng thường chọn trang phục rộng hoặc cách tạo dáng khéo léo để hạn chế lộ bụng.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, để lộ bụng trong những khoảnh khắc đời thường.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hẹn hò kín tiếng khoảng hơn hai năm trước khi công khai mối quan hệ. Sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân cho biết cô vẫn muốn tiếp tục công việc và theo đuổi các dự án nghệ thuật. Cặp sao chưa tiết lộ về dự định tổ chức đám cưới.

Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết đến với biệt danh “hot girl boxing” trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều phim như Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Anh khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...

Nữ diễn viên vừa lấy chồng tiết lộ mối quan hệ 18 năm với NSND Công Lý
Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

cầu hôn

diễn viên

mang thai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại