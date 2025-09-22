Bất ngờ bị thông báo nợ ngân hàng và liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý, người phụ nữ lập tức bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội, sau khi đến gặp công an mới tìm ra sự thật

Khoảng 14h ngày 18/9, bà C (SN 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình thông báo bà đang nợ ngân hàng ở Hà Nội số tiền 63 triệu đồng và liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

Đối tượng đe doạ bà phải làm theo, nếu không sẽ tiến hành bắt giữ. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà đi xe taxi từ Ninh Bình lên Hà Nội. Khi đến địa phận xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, các đối tượng yêu cầu bà tìm khách sạn để chờ làm việc với cơ quan điều tra.

Công an xã Thiên Lộc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Lúc này, bà C nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến UBND xã Thiên Lộc để liên hệ. Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp cán bộ UBND xã tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh Công an, đồng thời liên hệ với gia đình bà C.

Đến 20h30' cùng ngày, Công an xã Thiên Lộc đã bàn giao bà C về cho gia đình và tài sản được bảo đảm an toàn.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là những người lớn tuổi về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.



