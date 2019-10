Cô İlayda tham gia một chương trình truyền hình chuyên giúp phụ nữ "lột xác" của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đó, stylist kiêm thợ làm tóc Bilal Ağın dự định quyên góp số tóc lấy từ khách mời cho dự án thiện nguyện "Let My Hair Be Your Hair" - cung cấp tóc giả cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư.

Trớ trêu thay, ban tổ chức cũng như Bilal Ağın không hề thảo luận với İlayda về chuyện cắt tóc trước khi chương trình diễn ra.

Trên lý thuyết, chương trình Kuaförüm Sensin (tạm dịch: Thợ làm tóc của tôi) sẽ giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn với sự tham gia của hàng hoạt stylist, thợ trang điểm, thợ làm tóc lành nghề.

Khi İlayda ngồi quay lưng lại, Bilal liền chải chuốt và cắt phăng mất 30cm tóc trong khi người phụ nữ tội nghiệp không hay biết gì!

Bất ngờ bị cắt phăng 30cm tóc, người phụ nữ ngất xỉu ngay trên sóng truyền hình

Khoảnh khắc vô cùng... đau đớn trong video

Ngay sau khi nhận ra mình đã bị cắt mất rất nhiều tóc, İlayda liền lột bỏ áo choàng cắt tóc, bật khóc và bỏ vào cánh gà. Tuy nhiên, do quá phẫn uất mà cô đã ngất xỉu ngay trên sóng truyền hình. May mắn thay, một trong những MC đã kịp thời đỡ được cô.

İlayda bật khóc nức nở sau khi biết mình đã bị cắt mất 30cm tóc

MC của chương trình Kuaförüm Sensin đã kịp thời đỡ được İlayda

Sau khi lan truyền rất mạnh trên internet, video oái oăm này đã thu hút hơn 12 triệu lượt views. Hầu hết dân mạng đều ra sức chửi rủa tay thợ cắt tóc vì những gì anh ta gây nên.

Rõ ràng, ủng hộ tóc cho dự án thiện nguyện đầy tính nhân văn nói trên là điều đáng hưởng ứng. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành sai trái khi "nạn nhân" hoàn toàn không biết gì về những thứ diễn ra với mình.

