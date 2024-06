Trước đó, vào tối 13/6, Bình gọi T.A.K. (36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) lấy xe máy chở đi tìm các nhà dân có sơ hở để đột nhập chiếm đoạt tài sản.

Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, Bình xuống xe một mình đi bộ vào trong ấp.

Đến rạng sáng 14/6, thấy bé Đ.N.V. (SN 2014) đang ngủ với em, bố mẹ V không có nhà, Bình đột nhập vào.

Nghi phạm Nguyễn An Bình.

Khi đến chỗ bé V. ngủ, Bình dùng dao khống chế, hiếp dâm bé gái. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Bình cướp điện thoại cùng một chiếc xe gắn máy của nhà nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đến ngày 27/6, công an bao vây, bắt giữ Bình khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn An Bình có 8 tiền án.

Trước đó, vào ngày 30/6/2023, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) - cán bộ phòng Tổ chức hành chính Công ty Cao su Đồng Phú để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, vào trưa 30/6, Tuấn mua bánh mang đến nhà của em V.T.H.N. (11 tuổi, xã Thuận Phú). Lúc này, chỉ có N. và một em nhỏ ở nhà.

Sau đó, Tuấn đã kéo em N. vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi, N. đã vùng dậy chạy thoát ra ngoài rồi gọi báo cho gia đình biết.

Nhận tin báo, Công an xã Thuận Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú mời Nguyễn Minh Tuấn lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.