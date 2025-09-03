HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt nghi phạm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Hoài Văn |

Để chìa khóa trên xe, chị T. mất cảnh giác khi đứng dựa vào xe xem điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, đối tượng áp sát, đẩy ngã chị, nhanh chóng bật cốp xe, cướp chiếc balo chứa tài sản rồi tẩu thoát.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt được nghi phạm trong vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bắt nghi phạm cướp tài sản ở Đà Nẵng: Diễn biến vụ việc gây chú ý - Ảnh 1.

Bắt nghi phạm cướp tài sản ở Đà Nẵng: Diễn biến vụ việc gây chú ý - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Như Ánh và tang vật. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 30/8, chị T.K.T (SN 1982, trú đường Phan Bôi, Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) sau khi dọn dẹp quán đã để ba lô màu đen, bên trong có 45 triệu đồng tiền mặt vào cốp xe máy dựng trước quán.

Để chìa khóa trên xe, chị T. mất cảnh giác khi đứng dựa vào xe xem điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, một đối tượng áp sát, đẩy ngã chị T, nhanh chóng bật cốp xe, cướp chiếc ba lô chứa tài sản rồi tẩu thoát về hướng quốc lộ 1A.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Trần Như Ánh (SN 1993, trú Hương Quế Đông, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên.

Ngày 1/9, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân triệu tập đối tượng Trần Như Ánh làm việc. Tại cơ quan công an, Ánh đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi lấy được ba lô, Ánh mang đến bãi đất trống ở ngã tư Nguyễn Văn Vĩnh – Âu Dương Lân để lục soát rồi vứt lại túi.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật gồm 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 6.500.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên bị hại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

