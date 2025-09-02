Nghẹt thở phút giải cứu phó giám đốc công ty ở Cần Thơ bị bắt cóc

Đây là vụ án bắt cóc rúng động tại miền Tây. Dù vụ án đã qua hơn một năm, nhưng chiến công nổi bật của các lực lượng thuộc công an vẫn được người dân nhớ mãi.
Phó giám đốc mất tích, gia đình được yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc
Theo nội dung vụ án, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-5-2024, ông M.X.P (SN 1983) đến công an xã trình báo về việc em trai là ông M.V.C (35 tuổi), phó giám đốc một công ty thiết kế xây dựng tại Cần Thơ, đã rời nhà từ chiều hôm trước và mất liên lạc
Cùng lúc đó, gia đình nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông C., yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng tiền chuộc và đe dọa không được báo công an
Vụ án còn có sự tham gia của Công an tỉnh Vĩnh Long, Cục Cảnh sát Hình sự cùng một số cục nghiệp vụ khác tại TP HCM, với tổng cộng khoảng 100 người tham gia
Lực lượng công an xác định 2 đối tượng chủ mưu là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977) và Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987; em trai Nghĩa; ngụ tỉnh Đồng Tháp)
Khi ông C. đến, Chánh và Thanh giả vờ sửa chữa
Cuộc giải cứu nghẹt thở
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 23 giờ ngày 11-5-2024, lực lượng công an đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng này đang trên đường trở về nơi giam giữ nạn nhân
"Khi xác định được nơi ông C. bị Nguyên đang giữ tại căn nhà thuê ở Vĩnh Long, lực lượng đã tiến hành vây bắt. Lúc này, đối tượng đang cầm dao kề vào cổ ông C. Nguyên yêu cầu chuẩn bị tiền và ôtô, thả Nghĩa để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn" - trung tá Nguyễn Cảnh Dương kể lại.
Cơ quan công an đã kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí nhằm hưởng chính sách khoan hồng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, đe dọa sát hại nạn nhân.
Đến khoảng 3 giờ 20 phút ngày 12-5-2024, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, thượng tá Huỳnh Minh Thơ cùng các trinh sát đã ập vào quật ngã, tước hung khí, khống chế thành công đối tượng Nguyên, giải cứu con tin an toàn.
Sau đó, các trinh sát cũng bắt 2 đối tượng Chánh và Thanh.