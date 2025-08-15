HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt nam thanh niên cướp giật tài sản của du khách sau 4 giờ gây án

THANH BA |

Nguyễn Thanh Vân - kẻ cướp túi xách của du khách nước ngoài trên phố Đà Nẵng - bị bắt sau chưa đầy 4 giờ đồng hồ gây án.

Ngày 15/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường An Hải vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Vân (SN 2.000, trú trên đường Trương Định, TP Đà Nẵng) - kẻ gây ra vụ cướp tài sản của du khách.

Bắt giữ kẻ cướp giật tài sản du khách tại Đà Nẵng Chỉ sau 4 giờ gây án - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Vân tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, anh Lee Joo Ho (SN 1992) đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng số tiền mặt 8 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Lee Joo Ho đến Công an phường An Hải trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Cảnh sát trật tự, Phản ứng nhanh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ chưa đầy 4 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thanh Vân. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH - phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ cướp giật.

Chân tướng kẻ 5 lần trộm vàng, trang sức của người quen

