Ngày 15-8, Công an phường Phú Xuân, TP Huế cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối tượng Trương Công Phương (SN 1983; trú đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với Trương Công Phương - người gây ra 5 vụ trộm tại nhà của một người quen.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 7-2025, lợi dụng quen biết và thường xuyên ra vào nhà chị C.X.H.N. trên đường Hàn Thuyên (phường Phú Xuân), Phương đã 5 lần lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm tiền mặt, vàng và trang sức với tổng trị giá trên 216 triệu đồng.

Sau khi trộm được, Phương mang vàng, trang sức tới bán tại các tiệm vàng trên địa bàn phường Phú Xuân để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Trương Công Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.