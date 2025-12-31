HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Uyên Châu |

Một cán bộ xã đã lợi dụng vị trí công tác hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng Bị bắt giữ tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị can Dực

Theo công an, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước trước đây (tỉnh Đồng Nai hiện nay) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp; xây dựng - môi trường.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M.

Đổi lại, bà M. đã chuyển số tiền 520 triệu đồng cho Dực. Dực đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ công an để làm việc, làm rõ.

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' tiếp tục hầu toà với tội danh 'đưa hối lộ'
Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng - Ảnh 2.10 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ "ông trùm" Nguyễn Văn Kiều và 14 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động lực lượng, chia làm 10 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ ông trùm và toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại