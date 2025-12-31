Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Dực

Theo công an, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước trước đây (tỉnh Đồng Nai hiện nay) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp; xây dựng - môi trường.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M.

Đổi lại, bà M. đã chuyển số tiền 520 triệu đồng cho Dực. Dực đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ công an để làm việc, làm rõ.