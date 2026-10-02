Bật mí mối quan hệ không ngờ trong vụ dùng điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình

Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc ghi nhận hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, cầm điếu cày đuổi đánh người xảy ra trước một nhà hàng thịt dê trên địa bàn, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan vụ dùng điếu cày đuổi đánh người xảy ra trước nhà hàng thịt dê trên địa bàn phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) đang nhận được sự quan tâm, theo dõi từ dư luận trong những ngày qua.

Sáng 2/10, thông tin trên Báo Dân Việt, đại diện nhà hàng Cường Dê Tràng An (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - nơi xảy ra vụ việc, cho biết việc nhân viên của quán là ông D.V.H đuổi đánh anh N.V.T (người quay video) xuất phát từ nguyên nhân anh T. đã nhiều lần sang quán gây gổ, chửi bới.

Theo chia sẻ từ phía đại diện này trên Dân Việt, anh N.V.T. trước kia từng là nhân viên làm việc tại nhà hàng Cường Dê. Sau đó, anh T. nghỉ việc rồi ra ngoài tự kinh doanh. Anh mở một nhà thịt dê riêng nằm cách quán "Cường Dê" khoảng 100m.

Còn về phía ông D.V.H, chia sẻ trên VTC News, ông cho hay ngày xảy ra sự việc ông đến nhà hàng làm việc bình thường. Trước đó, ông không quen biết người đàn ông tên N.V.T. xuất hiện trong clip và cũng không liên quan đến những mâu thuẫn giữa người này với phía nhà hàng.

Theo lời kể của ông H. trên VTC News, thì lúc đó nam thanh niên tên T. đề nghị ông về làm cho anh ta nhưng ông H. từ chối. Sau đó, cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng khi anh T. liên tục có những lời lẽ mà ông cho là xúc phạm mình và chủ nhà hàng.

Đỉnh điểm, theo lời kể của ông Hưng, người đàn ông đối diện vừa ăn trầu vừa có hành động phun về phía mặt ông. Cho rằng mình liên tục bị xúc phạm, ông H. mất bình tĩnh, chạy tới lấy chiếc điếu cày bằng ống giang rồi đánh người này.

Vụ việc đang nhận được nhiều sự chú ý trong dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi sự việc xảy ra và những đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ông H. cho biết bản thân rất buồn và suy nghĩ nhiều về cách ứng xử của mình. Nếu được quay lại thời điểm xảy ra mâu thuẫn, ông H. nói sẽ không lựa chọn cách phản ứng bạo lực như trong clip.

Điều khiến ông phải suy nghĩ nhiều chính là phản ứng của các con sau khi sự việc của bố lan tràn trên mạng xã hội. Đang làm việc trên Hà Nội, các con của ông đã vội đi xe máy trở về nhà để hỏi thăm bố. Ông suy nghĩ và thấy mình đã làm khổ các con.

Tối 1/10, thông tin trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã vào cuộc ghi nhận hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, cầm điếu cày đuổi đánh người xảy ra trước một nhà hàng thịt dê trên địa bàn, gây xôn xao dư luận những ngày qua.



