Bát mì đắt ngang khách sạn 5 sao: Giá gần 8 triệu, khách gào trời, luật sư khẳng định chủ quán không vi phạm pháp luật

Một quán ăn nhỏ tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang gây bão dư luận khi bán một tô mì với giá “trên trời” – 2.188 nhân dân tệ (tương đương gần 300 USD, khoảng 8 triệu đồng). Điều đáng nói, quán chỉ có vỏn vẹn hai bàn phục vụ, không gian đơn sơ, nhưng giá lại ngang ngửa nhà hàng sang trọng đạt sao Michelin.

Theo thông tin trên thực đơn, bát mì 2.188 tệ được chế biến từ nguyên liệu hảo hạng: 120g hành tây, 130g trứng hoặc 10g trứng cá muối tươi, 270g lươn đầm lầy, 400g tôm đỏ, 210g bào ngư nhỏ. Nếu thực khách muốn thêm 20g cà chua, quán còn tính phụ thu 20 nhân dân tệ. Ngoài món mì trứ danh này, quán cũng bán cơm chiên, mì súp và mì xào Ban Chuan – đặc sản địa phương, tất cả đều niêm yết mức giá từ 2.000 nhân dân tệ trở lên.

Chủ quán họ Wu, 46 tuổi, cho rằng giá cao là hoàn toàn xứng đáng với công sức và tay nghề nấu nướng. Ông tự tin tuyên bố: “Mì của tôi không hề béo hay nhão, hương vị chắc chắn vượt trội hơn so với các quán ăn bình thường.” Wu khẳng định toàn bộ hải sản đều được mua tươi sống tại chợ gần quán, và ông mất khoảng 15 phút để chế biến một bát mì.

Được biết, Wu từng là nhân viên bán hàng, chỉ bắt đầu mở quán từ năm 2021. Ban đầu, ông thuê đầu bếp chuyên nghiệp nhưng sau đó tự mình vào bếp khi người này nghỉ việc. Bất chấp không gian hạn chế, Wu cho biết đã có hơn 10 khách hàng sẵn sàng chi tiền thưởng thức, trong đó có người còn mang mì về tận Thượng Hải – cách Hàng Châu chỉ khoảng một giờ đi tàu cao tốc. Đa phần những khách này là các KOLs, blogger ẩm thực muốn trải nghiệm để đăng tải lên mạng.

Tuy nhiên, mức giá “cắt cổ” này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Một số người bình luận gay gắt: “Nếu tôi gặp mức giá như vậy ở một nhà hàng nhỏ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!” Người khác so sánh: “Đồ ăn ở đây thậm chí còn đắt hơn cả khách sạn sang trọng ở Thượng Hải.” Cũng có người châm biếm: “Có lẽ họ định giá bằng đồng Yên Nhật thì phải.”

Một số ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng mì để mang đi từ Hàng Châu lên Thượng Hải chắc chắn sẽ bị nhão, mất hương vị. Trong khi đó, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ thực đơn năm 2022 được cho là của chính quán ăn này, trong đó món đắt nhất chỉ có giá 68 nhân dân tệ (khoảng 9,5 USD). Đáng chú ý, vào tháng 6 vừa qua, quán cũng từng “gây bão” vì niêm yết món ăn tới 558 nhân dân tệ (78 USD) – thời điểm đó đã bị xem là quá cao, nay càng gây sốc hơn khi tăng giá gấp gần 4 lần.

Trước những tranh cãi, luật sư Shengting (Công ty luật Guangdong Guoding) nhận định: về pháp lý, quán ăn này không vi phạm vì đã niêm yết rõ giá cả và thành phần món ăn. Vấn đề chỉ nảy sinh nếu có hành vi gian lận, che giấu hoặc quảng cáo sai lệch.

Dù vậy, trên mạng xã hội Trung Quốc, bát mì 2.188 tệ này vẫn tiếp tục trở thành chủ đề nóng, chia rẽ dư luận thành hai phe: một bên cho rằng đây là chiêu trò “hút khách” nhờ sự tò mò, một bên lại cho rằng quán đã thổi phồng giá trị ẩm thực để kiếm lời quá mức.

